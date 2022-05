Kek: Hollywood se lahko skrije pred tem, kar je pripravil Real

Slovenski selektor je povlekel vzporednice med slovenskim in hrvaškim klubskim nogometom. Med drugim se je obregnil ob namen in pomen kapitala, vloženega pri naših južnih sosedih, in tistega, ki ga zaupajo slovenskim klubom, ter posledično ob (ne)učinek naložb. "Tudi na Hrvaškem se vlagatelji ne pojavljajo kar tako. /.../ Bolj je vprašanje, kako vloženi kapital podvojiti. Jasno je, da čez noč ne gre nič. Pri nas v Sloveniji vidim stvar tako, da če vloženega kapitala ne upravičiš takoj, hitro nastane težava," o neučakanosti pove nekdanji trener Rijeke.

Kek nam je tudi zaupal, zakaj bi zmago v velikem finalu Lige prvakov bolj privoščil Realu, a dotaknili smo se tudi zaključnih dvobojev v ostalih evropskih klubskih tekmovanjih, v katerih smo dobili atraktivna para. Vsi udeleženci sklepnih dejanj imajo stično točko: zveste in glasne navijače, ki so dodaten pritisk in motiv v ključnih trenutkih. Izdatno pomoč s tribun si želi tudi v naslednjih reprezentančnih izzivih. "Zavedam se, da je rezultat tisti, ki zaneti iskrico. /.../ Je pa to tudi stvar miselnosti. Treba je preseči okvire klubske privrženosti. Spomnim se, kako sem se z veseljem vozil na tekme reprezentance na bežigrajski stadion, pa čeprav sem bil takrat bolj 'vijoličast' kot 99 odstotkov ljudi," navrže primerjavo selektor.