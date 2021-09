Kek: Hrvati bodo 'napaljeni', ker vedo, kaj se je zgodilo v Stožicah

"Hrvati bodo 'napaljeni', saj vedo, kaj se je zgodilo v Stožicah, a najraje imam takšne tekme," je na novinarski konferenci pred tekmo s Hrvaško na Poljudu povedal slovenski selektor Matjaž Kek. Slovenija v tekmo vstopa z dvignjeno samozavestjo, potem ko so fantje v tem kvalifikacijskem oknu najprej remizirali s Slovaki (1:1), nato pa ugnali še Malto (1:0). A dejstvo je, da – vsaj kar se same igre tiče – niso pustili najboljšega vtisa. "Že kar nekaj časa se nam dogaja, da ne dvignemo ritma igre z menjavami. A gre za mlado ekipo," opozarja Matjaž Kek, ki dobro ve, kako je popeljati reprezentanco na svetovno prvenstvo, saj mu je to uspelo že v prvem ciklusu delovanja na slovenski klopi.

"Težko je fantom vliti samozavest. To imajo športniki zmagovalci. Nekje smo za korak prekratki, kar bi lahko bilo pomanjkanje samozavesti," je težave slovenske reprezentance skušal opisati Kek. Slovenija ima po petih odigranih tekmah skupine B na svojem kontu sedem točk in zaseda tretje mesto, z zmago pa bi se točkovno izenačila s Hrvaško, ki je trenutno pri desetih točkah. Prav toliko jih imajo trenutno vodilni Rusi.

"Tekmo s Hrvaško lahko gledate kot najtežjo, če ste prestrašeni, a lahko gledate tudi kot najlažjo, če ste zmagovalec. Vemo, kam gremo, gremo k favoritu skupine. Upam, da bomo prišli do pozitivnega rezultata," je še dodal slovenski selektor, ki bi si z zmago nad Hrvati znova kupil nekaj miru pri navijačih, ki ob zadnjih predstavah slovenske izbrane vrste niso bili najbolj navdušeni.