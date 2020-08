Kek: Iličić si zasluži čas in mir za reševanje svojih težav

"Mislim, da si Josip zasluži čas in mir za svojo odločitev, za reševanje svojih problemov, ki so vsakdanji," je o težavah, skozi katere se trenutno prebija izvrstni slovenski nogometaš v vrstah Josip Iličić, dejal slovenski selektor Matjaž Kek.

"Mislim, da je Atalanta na najbolj dostojanstven in pravilen način pokazala, kako reagirati v tem trenutku," je ravnanje Atalante, ki na Iličića ni pritiskala, mu dovolila povratek v domače okolje in mu dala prepotreben čas za okrevanje, kot pozitivno ocenil Matjaž Kek. "Seveda, v tistem trenutku, ko se dotaknejo nekoga, ki je medijsko bolj izpostavljen, se pač to medijsko bolj izpostavlja. Na tem mestu je to moj odgovor in mislim, da je nepotrebno kar koli še dalje komentirati," je še dodal v pogovoru z našim novinarjem Božidarjem Bulatom. Korektna pogajanja z Dinamom

Ta ga je povprašal tudi o pestrem dogajanju in ponudbi zagrebškega Dinama, o kateri se je pred časom tako zelo veliko pisalo po balkanskih medijih. "V določenem trenutku kariere, tudi če že imaš službo, se pojavi zanimanje koga, nekdo vpraša zate, nekomu si zanimiv. Jaz sem že takoj rekel, še enkrat bom ponovil, Dinamo je prevelik na teh nogometnih prostorih, da bi izigraval nekega frajerja, pa rekel: ne, to me ne zanima oz. da se ne bi bil pripravljen pogovarjati z njimi," je izpostavil aktualni slovenski selektor.

Hrvaški mediji so bili do zadnjega prepričani, da bo Kek podpisal bogato pogodbo z Dinamom, a so se nato morali obrisati pod nosom, saj je Kek Dinamu rekel 'ne'. "Od prvega trenutka je bilo jasno, da imam veljavno pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije, da sam menim, da delo kljub mojemu osebnemu razočaranju zaradi neuspelih kvalifikacij še ni končano, ker bo cilj vedno uvrstitev naprej, na tekmovanje,"je dodal nekdanji trener Rijeke, ki hrvaški nogometni prostor še kako dobro pozna, saj je tam deloval vrsto let.

"Ampak seveda to zanimanje je to preraslo v nek medijski dogodek, spremljan z različnih zornih kotov. Jaz niti nisem tip za vse to skupaj. In v tem primeru moraš pač reagirati na dostojanstven način. Dinamo je tu bil izjemno korekten, meni pa sta bila pogodba in dogovor z NZS najbolj pomembna. Odločitev je bila pravočasno in korektno objavljena in s tem se je zadeva zame končala," je še pojasnil 58-letnik.