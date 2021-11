Kek: Imamo dovolj svojih težav, s Slovaško se ne obremenjujemo preveč

Danes bo slovenska nogometna reprezentanca odpotovala na naslednjo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2022. Slovenska reprezentanca se je na Brdu pri Kranju pripravljala na zadnji tekmi kvalifikacij za SP 2022. Prva postaja bo v četrtek gostovanje v Trnavi, v nedeljo ob 15.00 pa bo na vrsti še domača tekma v Stožicah s Ciprom.

Ne slovenska ne slovaška vrsta nimata več možnosti za preboj na mundial v Katar. Dva kroga pred koncem sta z desetimi točkami na tretjem in četrtem mestu v skupini H. Vodi Rusija z 19 točkami, 17 jih ima Hrvaška.

"Vse te težave v zadnjem času so vplivale na naše načrte. Kartoni, poškodbe, bolezni ... Zanesljivo je zaradi vsega tega treba pričakovati spremembe v prvi enajsterici, priložnost bo dobilo kakšno novo ime. Upam, da bo ta rotacija uspešna. Zavedamo pa se kakovosti nasprotnika," je na spletni novinarski konferenci dejal selektor Matjaž Kek.

"Treba je izkoristiti vsako priložnost, da se pride do organizacije v igri in upam, da bomo tu uspešni. Težave so, a kar se tiče moštva, apeliram na vsakega posameznika in upam, da ne bo tega, da kdo ne bi bil motiviran za tekmo," je še dodal Kek.