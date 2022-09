Kek: Imamo psihološko prednost glede izida, Švedi pa podporo s tribun

"Če ti igrata dva izida, potem si v neki psihološki prednosti, na drugi strani pa imajo domačini podporo s tribun. Zadovoljen bi bil, če bi ekipa v vseh elementih ponovila tekmo z Norveško in še nadgradila to z manj napakami in določeno dinamiko in agresivnostjo. Ker vem, kakšna Švedska nas čaka. Če ne bomo odgovorili z enako mero, bomo imeli težave," je na novinarski konferenci na Švedskem povedal Kek.

"Zagotovo ta dva igralca pomenita veliko, ne igrata pa sama. Ta Liga narodov je pokazala, da lahko računamo na nekatere mlajše, in pričakujem podobno energijo. Saj so posamezniki, ampak na koncu vedno ekipa prinese rezultat," je dejal Kek in dodal, da je to lep test za tista dva, ki bosta nadomestila Kurtića in Šporarja.

Ta se ne ozira na to, da pri Švedski ne bo prvih dveh napadalcev, torej Zlatana Ibrahimovića in Alexandra Isaka. "Imamo dovolj svojih težav, " je pripomnil selektor in se posvetil tudi temi, kot je odsotnost Kurtića in Šporarja.

Ta je bil eden izmed tistih, ki so kreirali zmago proti Norveški. To pa je zdaj treba potrditi. "Naš velik izziv in motiv je potrditi nekaj dobrega, kar smo naredili na prejšnji tekmi. Zavedamo se moči tekmeca, ki nas čaka, domačina, ki mu zadostuje le zmaga za izpolnitev cilja. Ampak mi moramo razmišljati le o svoji kakovosti, predvsem o sebi in o svoji izvedbi ter kakovosti igre. Samo skozi igro lahko pridemo do želenega rezultata," je poudaril Kek.

Kot pa je znova ponovil, ni nobene evforije po zmagi nad Norveško, saj skuša igralce obdržati na realnih tleh. "Sem pa še bolj prepričan, da je prav to najboljše, da igramo s takšnimi tekmeci, ki bodo pokazali našo vrednost. Jutri pa je nov velik izpit. To so domačini, ki morajo zmagati. In to je najboljša priprava na to, kar Slovenijo še čaka. Kmalu bo namreč žreb za novo veliko tekmovanje," je še povedal selektor.

Verbič je pred tekmo s Švedi poudaril predvsem to, da je treba pokazati dobro igro in pravi obraz, kot je bil primer na zadnjih treh tekmah. "To je treba kazati od prve do zadnje minute. Videli smo, da to lahko počnemo. S takšno miselnostjo bomo tudi šli v jutrišnjo tekmo," je povedal Verbič in dodal, da je zmaga proti Norveški dobro vplivala na samozavest, ampak da to ne sme ostati muha enodnevnica. "Vsi si še želimo obstati v ligi B, radi igramo takšne tekme in upam, da jih še bomo," je še povedal.