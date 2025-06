Kek zadovoljen z zmago in pristopom, Barbarez zelo kritičen do sodnika

Slovenska nogometna reprezentanca je zaključila junijski reprezentančni ciklus z drugo zmago – po petkovi minimalni zmagi nad Luksemburgom (1:0) je tokrat v Celju premagala Bosno in Hercegovino z 2:1. Tekma, ki je bila po vzdušju in intenzivnosti vse prej kot "le" prijateljska, je ponudila pozitivne signale pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, a z zavedanjem, da je pot še dolga.

OGLAS

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





















Slovenija - Bosna in Hercegovina icon-picture-layer-2 1 / 12

Slovenija je prišla v Celju na razprodanem stadionu do zmage po mojstrovini Benjamina Verbiča in prvencu Andresa Vombergarja, medtem ko je za častni zadetek Bosne in Hercegovine poskrbel Tarik Muhamerović.

Selektor Matjaž Kek po zmagi ni skrival zadovoljstva: "Mislim, da smo zasluženo zmagali. Tekma je bila vse prej kot prijateljska ali pripravljalna. Atmosfera je bila prava in je od nas zahtevala, da gremo na glavo. Čestitam fantom za vsako sekundo treninga in skupnega bivanja – oddelali so dobro. Seveda, ni bilo vse idealno, ampak pristop je bil dober."

Kek: Prekinili smo tradicijo, a moramo ostati samokritični

Kek je poudaril pomen zmage nad Bosno – prve v zgodovini slovenskih nastopov proti tej reprezentanci –, a opozoril, da evforija ne sme zasenčiti realnosti: "Prekinili smo tradicijo. Ko prvič premagaš Bosno in ciklus zaključiš z dvema zmagama, je to zelo dobro. A moramo ostati dovolj samokritični. Ustvarili smo pozitivno atmosfero, ki nam omogoča, da se dobro pripravimo. V vseh segmentih igre smo lahko še boljši, če želimo biti konkurenčni v zelo težki skupini."

Slovenski selektor Matjaž Kek FOTO: David Valant icon-expand

Skupina, ki čaka Slovenijo v kvalifikacijah za SP 2026, ni enostavna – Švica, Švedska in Kosovo. Kek je bil jasen: "Kosovo ima vrhunsko reprezentanco, pri Švedih ne veš, iz katere smeri preti nevarnost, Švica pa je redni udeleženec velikih tekmovanj. A v tej skupini se bo seveda nekaj vprašalo tudi Slovenijo. Naj nas podcenjujejo."

Barbarez kljub porazu zadovoljen

Selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbarez je kljub porazu našel pozitivne točke po predstavi svojih varovancev: "Čestitam igralcem. Igrali so na maksimumu, kljub utrujenosti in temperaturam. Kljub porazu smo zadovoljni s prikazanim. Slovenija je resen nasprotnik, ki ve, kaj počne. Imajo odličnega selektorja, ki je tu že nekaj let. Po njih se moramo zgledovati – a nič ne gre čez noč." Posebej je izpostavil mladost svoje ekipe: "Povprečna starost naše ekipe je bila pod 24 let."

Selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbarez FOTO: David Valant icon-expand

V gostujočem taboru kritični do sodnika

Barbarez izredno nezadovoljen s sodniškim kriterijem. Po tekmi ni skoparil s kritikami na račun sodnika Nikole Dabanovića, ki je v zaključku tekme, potem ko je Samed Baždar nepravilno zaustavljal Davida Brekala, pokazal na belo piko. "Sodnik je bil grozen. Na prijateljski tekmi dosoditi takšno enajstmetrovko ... Ne vem, mogoče ima navado s svoje domače lige (op. p. črnogorske), da se sodi za domačine, ampak v redu. Ne zasluži si mojega spoštovanja, da mu sežem v roko," je dejal selektor Bosne in Hercegovine.

Selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbarez FOTO: David Valant icon-expand

Odsotnost prvokategornikov priložnost za novince in povratnike

Slovenija je tekmo odigrala brez številnih nosilcev igre – ni bilo Benjamina Šeška, Timija Maxa Elšnika, Adama Gnezde Čerina ... A to je bila tudi priložnost za nove obraze. "Imeli smo ogromno odpovedi. A spremljamo tudi našo ligo, spremljamo formo igralcev. Rešitve so se ponujale same," je povedal Kek, ki je izpostavil zadovoljstvo nad prizadevnostjo na treningih, resnostjo, fokusiranostjo, koncentracijo in karakterjem. Navdušen pa ni bil nad neizkoriščenimi priložnostmi: "Tukaj moramo biti boljši."

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kdo vas je od novincev/povratnikov v reprezentanci najbolj navdušil? Mark Zabukovnik Tamar Svetlin Danijel Šturm Aljoša Matko Sven Karič Andres Vombergar Benjamin Verbič Blaž Kramer Moški Ženska Mark Zabukovnik 29 Tamar Svetlin 65 Danijel Šturm 6 Aljoša Matko 40 Sven Karič 15 Andres Vombergar 185 Benjamin Verbič 321 Blaž Kramer 32 Mark Zabukovnik 23 Tamar Svetlin 55 Danijel Šturm 5 Aljoša Matko 35 Sven Karič 13 Andres Vombergar 167 Benjamin Verbič 266 Blaž Kramer 25 Mark Zabukovnik 6 Tamar Svetlin 10 Danijel Šturm 1 Aljoša Matko 5 Sven Karič 2 Andres Vombergar 18 Benjamin Verbič 55 Blaž Kramer 7 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Slovenija na razprodanem stadionu v Celju premagala Bosno in Hercegovino

Selektorja enotna: Atmosfera je bila enkratna

Celje je po več kot 11 letih gostilo reprezentančno tekmo. Novembra leta 2013 je v knežjem mestu gostovala Kanada, tudi takrat pa so Slovenci zmagali (1:0). "Ni problema, če pride več tisoč navijačev nasprotne ekipe. Atmosfera v Celju je mogoče pika na i krasni sezoni celjskega klubskega nogometa. Mislim, da si je Celje zaslužilo to tekmo. Veliko navijačev sem opazil s polovico ene zastave in polovico druge. To je nekaj, kar daje nogometu pomembnost. Treba je to znati ceniti," je vzdušje na razprodanem stadionu v Celju, kjer se je zbralo več kot 12.000 gledalcev. pohvalil Kek.

Celje je po več kot 11 letih gostilo reprezentančno tekmo. Zbralo se je več kot 12.000 gledalcev. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Reprezantanca Bosne in Hercegovine se je počutila kot na domačih tleh, kar je poudaril tudi Barbarez. "Če bomo kdaj kaznovani in ne bomo smeli igrati v BiH, potem moramo priti v Celje. Vzdušje je bilo fenomenalno, tudi domača publika je bila brutalno korektna. Vidim, da se naši ljudje, ki živijo v Sloveniji, tukaj dobro počutijo. To je lepo videti, stadion je bil poln."

Fantič na igrišču in hvaležnost selektorju BiH

Za čustven trenutek je po tekmi poskrbel mlad navijač Bosne in Hercegovine, ki je uspel priti na igrišče. Varnostniki so ga sprva lovili, nato pa je na pobudo selektorjev fantič lahko ostal na zelenici in od blizu pospremil gostujoče reprezentante.

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant

icon-expand FOTO: David Valant



Mladi navijač Bosne in Hercegovine icon-picture-layer-2 1 / 3

"Ne vem, kako mu je uspelo, ampak z razumevanjem varnostnika in pomočjo selektorja BiH smo ga usmerili na pravo pot. To so trenutki, ki tem ljudem veliko pomenijo. Fantič je bil presrečen in še enkrat hvala varnostniku za njegovo razumevanje," je o lepi gesti, ki je pokazala tudi človeško plat nogometa, misli strnil selektor Kek.

U21 na evropsko prvenstvo – Kek: Ne dajmo tega v senco

Slovenski selektor je po tekmi spomnil tudi na mlado slovensko reprezentanco do 21 let, ki v četrtek pričenja z nastopom na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Mladi Slovenci bodo v skupinskem delu igrali z Nemčijo, Anglijo in Češko - vse tekme v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

"Vse dobro mladi reprezentanci U21. Pred nami je zelo pomemben nogometni dogodek, ki pa se zdi, kot da je malo v senci, kar meni osebno ni všeč. Tega ne jemljemo dovolj s ponosom in srečo. Želim jim dobre rezultate na evropskem prvenstvu," je sporočil Kek.