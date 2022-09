Kek izbral reprezentante za zadnji tekmi Lige narodov: Cilj je ostati v skupini

Izbranci Matjaža Keka se bodo najprej merili v Ljubljani na stadionu Stožice z Norveško, nato pa bodo gostovali na Švedskem. Selektor Kek je za omenjena obračuna na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katerem ni presenečenj.

"Cilj je ostati v dobri družbi te skupine. Dve dobri tekmi ob koncu junijskega cikla sta nas ohranili v tem boju. Se pa zavedamo izziva Norveške in Švedske," je na novinarski konferenci povedal Kek in dodal, da ga za zdaj skrbi le poškodba vratarja in kapetana Jana Oblaka. "Bomo videli, kako se bo to razvijalo, ampak prepričan sem, da bo tudi on na razpolago," je dodal.