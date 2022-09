Kek: Imamo igralce, ki so v dobri formi, izhodišče je odlično

Kek je novinarsko konferenco začel z upanjem, da bo dvoboj z Norvežani pred polnimi tribunami pravi spektakel, in verjamemo, da bo tako. "Izhodišče je dobro, mi vemo, kakšen tekmec prihaja v Stožice. Podcenjujoče bi bilo govoriti le o Erlingu Haalandu in izpustiti Maritna Ödegaarda , Alexandra Sörlotha in druge, ker je to najbolj kompaktna zasedba v naši skupini, kar kaže že lestvica," je dejal Kek.

Selektor je pojasnil, da so se tudi tokrat pogovarjali o nihanjih, ki so, kot je večkrat poudaril, prevelika tako znotraj posamične tekme kot med samimi tekmami. "Za tekmeca, kot je Norveška, potrebuješ kontinuiteto tako ekipe kot posameznika, v to je bilo usmerjeno naše delo ta teden," je poudaril in nadaljeval, da ni težav s prizadevnostjo, da je vzdušje dobro, da so delali dobro, da obstaja želja po dobri igri in izidu, "a vse na koncu pokaže igrišče".

"Mi si želimo dober rezultat in to je naš cilj," je pripomnil Kek, ki je znova zavrnil namigovanja s Hrvaške o "predčasnem" slovesu od selektorskega stolčka in dejal, da ima pogodbo do leta 2024.