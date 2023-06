Kek po porazu jasen: Iz takšnih priložnosti je treba dosegati zadetke

"Na koncu moramo čestitati nasprotniku. Finci so zadeli iz svojih priložnosti, mi nismo. Dovolj priložnosti smo imeli, da bi tekma šla v drugo smer. V naši igri so bili določeni problemi, a smo kljub temu prišli do priložnosti, ki jih na taki tekmi moraš izkoristiti. Na drugi strani smo po individualnih napakah dobili dva gola. Sploh prvi gol se ne bi smel nikoli zgoditi. Tako je v nogometu, dolgo časa že nismo izgubili," je prvi poraz (po dveh zmagah) v kvalifikacijah komentiral Matjaž Kek .

Tretja tekma, prvi poraz in prvič brez doseženega zadetka. To je izkupiček Slovenije na gostovanju v Helsinkih, kjer je kar 32 tisoč navijačev videlo zmago svojih ljubljencev, za katero sta poskrbela Joel Pohjanpalo in Oliver Antman . Slovenci so imeli na koncu celo več zrelih priložnosti od nasprotnika, a jih niso znali izkoristiti. V prvem polčasu je imel dve zares izraziti Benjamin Šeško , na začetku drugega bi moral bolje zaključiti Andraž Šporar ...

Recept za Dansko? Več samozavesti in odločnosti

Časa za objokovanje ne bo veliko. Že v ponedeljek je pred slovensko izbrano vrsto nov zahteven izziv. V Stožice prihaja favoritinja skupine Danska, ki si je v prvem ciklu privoščila nepričakovan poraz v Kazahstanu, kjer je Slovenija le nekaj dni prej slavila z 2:1.

"Pomembno je, da se v tej fazi, ko je utrujenost in so nekateri povsem na limitu, dobro regeneriramo in pripravimo tiste, ki so sposobni igrati v visokem ritmu, ki ga bodo Danci zagotovo narekovali. Predvsem pa potrebujemo več samozavesti in odločnosti. Tokrat je to zagotovo manjkalo. To so situacije, iz katerih smo v preteklosti zabijali. Tokrat na žalost ne," je o receptu za ponedeljkov uspeh že razmišljal 61-letni strokovnjak iz Maribora.