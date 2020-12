Kek: Lahko bi bilo boljše, lahko slabše

Dodal je, da je nekih idealnih ali najslabših možnih skupin (Slovenija bo igrala v skupini H s Hrvaško, Slovaško, Rusijo, Ciprom in Malto) zanj ni. "Vsi so močni tekmeci, vsi imajo cilj uvrstiti se naprej. Jasno je, da Slovenija ni favorit, nenazadnje imamo svetovne podprvake, Slovake, Ruse, ki se uvrščajo na velika tekmovanja, pa tudi Ciper in Malta sta spoštovanja vredna. Ampak mi moramo razmišljati o tem, kako moramo mi čim bolje delovati. Tudi sam format tekmovanja je zanimiv–tri tekme takoj v prvem terminu–in tudi na to se bo treba zelo dobro pripraviti," je dodal Kek in poudaril, da bo posebna draž Hrvaška, sam je tudi že dobil nekaj klicev iz soseščine.