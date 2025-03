Kek: Luki želim, da gre z Lakersi čisto do konca

Selektor Slovenije Matjaž Kek je izbral ekipo, ki se bo 20. marca v Bratislavi in 23. marca v Stožicah borila za obstanek v ligi B Lige narodov. Slovenski nogometni strateg, ki je reprezentanco lani uspešno vodil na evropskem prvenstvu, je ob tem pojasnil kako pomembno je v športnem svetu čas vložen v nek projekt: "Dejstvo je, da se uspeh ni naredil čez noč in jasno je, da nekatera imena zdaj v tej ekipi manjkajo, tako da bo verjetno prišlo do osvežitev v igralskem kadru pred jesenjo in da imamo tudi podlago, ki se sama sebi ponuja, to je v reprezentanci do 21 let in tudi v nekaterih igralcih v slovenski ligi ter tujini."