Kek: Luksemburg je podcenjena ekipa, dvoboj z BiH bo vroč

Slovenske nogometaše 6. junija čaka prijateljska tekma v Luksemburgu, 10. junija v Celju obračun z Bosno in Hercegovino. Selektor Matjaž Kek ocenjuje, da sta tekmi že uvod v jesenski del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Zato bosta tudi priložnost za povratnike in nekatere novince.

"Sezona se končuje. Nogometaš imajo v različnih prvenstvih različne končnice, imamo nekaj zdravstvenih težav in to so igralci, ki po mojem mnenju sodijo v kader," je ob predstavitvi spiska nogometašev na Brdu pri Kranju povedal Matjaž Kek.

Portugalska - Slovenija

Opozoril je tudi na oba tekmeca. "Luksemburg je podcenjena ekipa. V zadnjem obdobju je premagal celo Švede, enega naših tekmecev v kvalifikacijah," je Kek dal vedeti, da nova zmaga z Luksemburžani ni samoumevna. "Nato nas čaka še vroč dvoboj z BiH. To sta pravšnja testa s pogledom na začetek septembrskih kvalifikacij." In na tekmah z BiH Slovenija doslej še ni osvojila točke. Na seznamu je v primerjavi z marčevskima tekmama za obstanek v ligi B lige narodov proti Slovaški kar nekaj sprememb. "Pripravljalne tekme dajo priložnost, da poskusiš kaj novega, ko testiraš kader," je še dodal Kek.

Slovenija – Slovaška

Selektor je obenem med vrsticami priznal, da bi bil seznam drugačen, če bi imel na voljo vse nogometaše pri polnem zdravju in pripravljenosti. "Andraž Šporar v Turčiji sicer igra, a z njegovim kolenom bo treba nekaj narediti. Ima težave s cisto in to bo skušal rešiti takoj po sezoni. Težavo bo skušal rešiti na konzervativen način, zato manjka. Tudi Jan Mlakar po sanaciji poškodbe ni imel veliko minutaže." Po dolgem času manjka Jure Balkovec, priložnost pa bo dobil Sven Šoštarič Karič, ki po mnenju Keka lahko zapolni vrzel na levem boku in na mestu "štoperja". "Žan Vipotnik je v Angliji že končal prvenstvo in smatram, da bodo dobili prednost igralci, ki so v tekmovalnem ritmu."

Sven Šoštarič Karič je dve sezoni odigral v dresu Maribora

Kar nekaj težav je v napadu, kjer je v primerjavi z zadnjim zborom na voljo le Benjamin Šeško. V reprezentanci so zato Blaž Kramer, Aljoša Matko in Andres Vombergar. "Vombergar je v argentinski ligi v formi, s katero si zasluži vpoklic. Posebej ob odsotnosti Žana Vipotnika in Andraža Šporarja," je enega izpostavil Kek. Zaradi obveznosti v mladi reprezentanci bosta manjkala tudi Adrian Zeljković in Svit Sešlar. Priložnosti za nove igralce bo torej kar nekaj, posebej od dejstvu, da ima tudi nekaj vpoklicanih igralcev težave. "Pri Jaki Bijolu naj bi šla rehabilitacija v pravo smer, nekaj težav ima Petar Stojanović ..."

Ob predstavitvi reprezentance se Kek ni mogel izogniti vprašanju o svojem pomočniku, ki naj bi nasledil Boštjana Cesarja, ta se je odločil za vodenje Maribora. "Ideja o pomočniku je. Boštjan pa je letvico s svojim delom postavil zelo visoko. Videli bomo, ali bomo koga priključili že v junijskem terminu. Nekateri trenerji imajo radi okrog sebe več oseb, meni je marčevski termin s Slovaško potrdil, da z zdajšnjim kadrom lahko shajamo," pa Kek ni dal jasnega odgovora. Prvič po letu 2013 in zmagi nad Kanado se reprezentanca s tekmo proti BiH vrača v Celje in na Kekovem seznamu so tudi celjski nogometaši Žan Karničnik, Tamar Svetlin in Aljoša Matko. "Kraj igranja tekme ne sme vplivati na to, koga vpokličem. Če bi bilo tako, bi v Stožicah moralo igrati sedem igralcev Olimpije, pred leti v Mariboru 12 igralcev Branika."

Aljoša Matko

In kot pravi Kek, slovenska reprezentanca nima potrebe, da vedno igra v Stožicah, čeprav v tem terminu te možnosti niti nima, saj bo prav zdaj potekala prenove travnate površine na največjem slovenskem stadionu. "Slovenija mora igrati tam, kjer so za to pogoji in kjer se NZS lahko dogovori za tekme. Sam sem vesel vrnitve v Celje, ki je jeseni gostilo enega glavnih nogometnih dogajanj v Sloveniji z dobrimi evropskimi tekmami."