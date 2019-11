Kek: Možnosti so le teoretične, ampak zame je to tekma, ki bo dala kar veliko odgovorov

"Zagotovo bi bilo bolje, če bi tekma pomenila več. Teorija sicer še je, ampak v naših glavah je to, da bi pokazali tisto, kar smo septembra. Verjamem, da bomo to naredili. Vsaka tekma nekaj prinaša, tudi če so možnosti skoraj nične za EP, igramo za ponos. Pripravljeni smo na dobro tekmo," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal vratar Jan Oblak.

Da tekma vendarle ni tako "prazna", kot se zdi, poudarja tudi selektorMatjaž Kek. "Vemo, za kaj gre jutri, možnosti so le teoretične, ampak zame je to tekma, ki bo dala kar veliko odgovorov. Moral se bo videti karakter, o katerem tako veliko govorimo. To je vendarle tekmovalna tekma, tekma za točke, za položaj na lestvici in kak pogled naprej," pravi Kek.