Kek: Na fantastičnem in razprodanem stadionu v Varšavi imamo tudi mi svojo računico

Slovenija, ki je na prvi medsebojni tekmi v teh kvalifikacijah doma premagala Poljake z 2:0, ima po devetih tekmah v skupini G 14 točk, vodilna Poljska pa 22. Slednja je na EP, slovenska vrsta pa ne. "Na žalost bo šel le en na EP z jutrišnjega dvoboja. Poljski želim, da pride na prvenstvu čim dlje. Imamo pa mi tudi jutri na fantastičnem, razprodanem stadionu svojo računico. Tekma v Ljubljani nam je lahko dobra vzpodbuda. Jutri pa bo čisto nekaj drugega, ampak prepričan sem, da bomo odigrali dobro tekmo in naredili korak naprej v razmišljanju o reprezentančnem nogometu," je še povedal Kek. Priznal je, da je prva tekma s Poljsko pokazala potencial, ampak da je bilo to ob vseh nihanjih pač premalo. "Zavedamo se, kje smo pustili točke."

Tudi v tem je pomen "izredno težke tekme proti prvi ekipi naše skupine, da osvojimo tretje mesto, čeprav je to tolažilno", je na novinarski konferenci pred obračunom povedal selektor Slovenije Matjaž Kek. Napovedal je, da bodo spremembe tako v postavitvi in igri. "To že zaradi tega, ker je kaznovan Aljaž Struna, nekaj igralcev pa še čuti posledice tekme proti Latviji," pravi Kek.

Benjamin Verbičbi lahko bil določeno orožje na krilnem položaju. "V tekmo gremo motivirano. Vemo, da ne prinaša točkovno ničesar, ampak prinaša čast. Vsaka tekma nam mora pomeniti vse, tako da bomo tudi šli na vse,"poudarja igralec kijevskega Dinama, ki ga je tako kot Jana Oblaka in še nekatere druge na letališču s prošnjami za avtograme pričakalo ducat ali nekaj več poljskih ljubiteljev nogometa. Pravi, da je Slovenija v teh kvalifikacijah pokazala, da zna odigrati dobre tekme, najboljšo pa je prikazala prav proti Poljski doma.

Piszczek se poslavlja

"Prva tekma ni bila lahka, ampak je bila naša najboljša. Stremimo k temu, da to ponovimo. Predvsem v taktičnem smislu, saj je Poljska zelo dobra reprezentanca,"je povedal Verbič, ki ima v Kijevu za soigralca poljskega branilca Tomasza Kedzioro. "Tomasz je zelo dober prijatelj, ampak na tekmi se to pozabi. Težko ga je prebiti. Na tekmi bo sovražnik," je še dejal Verbič. Srečanje, na katerem se bo reprezentančno poslovil branilec dortmundske BorussieLukasz Piszczek, bo po napovedih razprodano, tako da bo na nacionalnem stadionu več kot 56.000 gledalcev. Sodili bodo Nemci Daniel Siebert, Jan Seidel in Marco Achmüller.

Za razliko od sobotne sta v Kekovi vrsti na novoAdam Gnezda Čerin in Nemanja Mitrović, Robert Berić je predčasno zapustil izbrano vrsto zaradi poškodbe, prav tako Amedej Vetrih, Aljaža Strune pa ni bilo med potniki za glavno mesto več kot 38-milijonske Poljske zaradi kartonov. V skupini G je sicer Avstrija na drugem mestu zbrala doslej 19 točk in prav tako dobila vstopnico za EP, četrti Makedonci in peti Izraelci imajo po 11 točk, Latvija pa je še brez.