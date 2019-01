Kek na klopi Slovenije začel z remijem v Marbelli

Slovenija je v novem Kekovem mandatu opravila prvi test. Mariborčan na klopi Slovenije je v neuradnem terminu Mednarodne nogometne zveze v Španijo lahko peljal bolj ali manj le igralce iz slovenske lige, pri katerih je želel predvsem preveriti nekatera dodatna imena, ki bi lahko razširila reprezentančni kader. Ali ga je kdo posebej navdušil, bo pokazal naslednji seznam, in sicer pred marčevskim začetkom kvalifikacij za EP 2020. Uvodoma bo gostovala v Izraelu in gostila Makedonijo.

Tokrat člani "B-reprezentance" niso imeli pred sabo tako pomembne naloge, kot bo marčevska, vseeno pa so, tudi pred očmi stalnega reprezentanta Benjamina Verbiča, ki je v Marbelli na pripravah s kijevskim Dinamom, pokazali dobršno mero borbenosti v poskusu prepričevanja selektorja Keka. Rezultatsko ga sicer niso povsem zadovoljili, a so vseeno pokazali, da je bila pot na jug Španije koristna za določen nabor informacij. V prvem polčasu so imeli Slovenci - kapetan je bil Amir Dervišević, za njim pa Dejan Lazarević- žogo več v posesti, imeli tudi precej več strelov in priložnosti, a po 45 minutah je bilo vseeno "le" 1:1. Za slovenski zadetek je v 25. minuti poskrbelLuka Zahović, ki je z roba kazenskega prostora žogo poslal v levi zgornji kot vrat Kitajcev.