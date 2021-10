Kek po 'izgubljenih' kvalifikacijah: Na tem nivoju se nič ne oprošča

Reprezentanca Slovenije se je po šestih letih vrnila v Ljudski vrt, a ji v dvoboju z Rusijo ni uspelo ponoviti uspeha iz leta 2009. Zmage so se razveselil Rusi, četa Matjaža Keka pa je z dobro predstavo pustila pozitiven pečat, a dokončno izgubila možnosti za preboj na svetovno prvenstvo 2022. Ponovila se ni niti zgodba izpred 12 let, ko je Slovenija pod vodstvom istega selektorja in na istem stadionu ruske tekmece odpravila v dodatnih kvalifikacijah in se prebila na SP 2010. "Jasno je, da je razočaranje veliko, ko ne dosežeš nekega cilja. Prehitro smo po prekinitvah prišli v zaostanek, vrnili smo se, ampak so Rusi pametno, taktično in odgovorno prekinjali ritem. Kljub pozitivni klimi pri nas in na tribunah je razočaranje veliko. Kvalifikacije pa še niso končane, treba je igrati za uvrstitev, za bobne v prihodnosti," je po bolečem porazu v Ljudskem vrtu dejal selektor Kek. Zdaj ima Rusija nedosegljivih 19 točk, Hrvaška prav tako nedosegljivih 17, Slovenija in Slovaška imata po deset točk, Malta in Ciper pa po pet. "Za nami je težka tekma, hkrati pa smo kljub porazu pokazali dobro predstavo, pokazali smo napredek, veliko več borbenosti in srčnosti v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Mislim, da je to nekaj, na čemer moramo graditi prihodnost. Resda smo izpadli iz kombinacij za svetovno prvenstvo, kar je razočaranje, ampak treba je strmeti v prihodnost," je dodal Adam Gnezda Čerin.