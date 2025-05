Kek namesto načetih Horvata in Gorenca Stankovića vpoklical nov dvojec

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je namesto načetega dvojca graškega Sturma Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića vpoklical Benjamina Verbiča in Marka Zabukovnika. Slovenijo v junijskem ciklu čakata prijateljski tekmi proti Luksemburgu (6. 6.) ter Bosni in Hercegovini (10. 6.).