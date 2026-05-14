Kek namesto Sancheza na klopi Rijeke? Hrvaški mediji so prepričani v to

Na Reki že dlje časa krožijo informacije, da je dolgoletni prvi mož Rijeke Damir Mišković vse že dogovoril čaka se le še konec sezone. Victor Sanchez je pri Rijeki praktično že odpisan. Na Rujevici nihče več ne verjame, da bo Španec po koncu sezone ostal na trenerski klopi.
Mišković je v preteklosti večkrat skušal v klub vrniti Matjaža Keka, najuspešnejšega trenerja v zgodovini Rijeke, a je ta ponudbe zavračal, saj je opravljal funkcijo selektorja slovenske reprezentacije. "Zdaj je prost – Kek ima rad Reko, Rijeka obožuje Keka, Mišković pa je z njim v vseh teh letih ohranil pristen prijateljski odnos," pišejo hrvaški net.hr.
Zato bi bila njegova vrnitev povsem logična poteza. "V Rijeki že dlje časa trdijo, da sta se Kek in Mišković že dogovorila ter da se čaka le še konec sezone. Sancheza si bodo na Rujevici sicer zapomnili po odlični evropski sezoni, v kateri je Rijeka prišla do osmine finala Konferenčne lige in z borbenimi predstavami pošteno namučila Strasbourg, kasnejšega polfinalista tekmovanja," so izčrpni pri net.hr.
A v domačem prvenstvu 50-letni Španec ni izpolnil pričakovanj. "Mišković je javno kritiziral njegovo nagnjenost k pogostim rotacijam, velik točkovni zaostanek pa označil za "nesprejemljiv". Dva kroga pred koncem prvenstva znaša zaostanek za prvakom z Maksimirja kar 33 točk, temu pa se pridružuje še poraz v finalu pokala,"
Zato je povsem jasno: Rijeka išče nov začetek.
UEFA Evropska konferenčna liga je tretje najpomembnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga je Evropska nogometna zveza (UEFA) ustanovila leta 2021. Njen glavni namen je omogočiti večjemu številu klubov iz manjših ali srednje velikih evropskih nogometnih lig, da se pomerijo na mednarodnem odru, hkrati pa povečati dostopnost evropskega nogometa za klube, ki se redkeje uvrstijo v Ligo prvakov ali Ligo Evropa.
Matjaž Kek je eden najuspešnejših slovenskih nogometnih trenerjev, ki je širši javnosti najbolj znan po svojem vodenju slovenske članske reprezentance. Pod njegovim vodstvom se je Slovenija leta 2010 uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Afriki, kar je bil eden največjih uspehov v zgodovini slovenskega nogometa. Znan je po svojem discipliniranem pristopu, taktični podkovanosti in sposobnosti gradnje močnega kolektiva.
