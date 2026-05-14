Kek namesto Sancheza na klopi Rijeke? Hrvaški mediji so prepričani v to

Na Reki že dlje časa krožijo informacije, da je dolgoletni prvi mož Rijeke Damir Mišković vse že dogovoril čaka se le še konec sezone. Victor Sanchez je pri Rijeki praktično že odpisan. Na Rujevici nihče več ne verjame, da bo Španec po koncu sezone ostal na trenerski klopi.

Se Matjaž Kek vrača na Rujevico? Hrvaški mediji so prepričani v to. FOTO: Ervin Čurlič

Mišković je v preteklosti večkrat skušal v klub vrniti Matjaža Keka, najuspešnejšega trenerja v zgodovini Rijeke, a je ta ponudbe zavračal, saj je opravljal funkcijo selektorja slovenske reprezentacije. "Zdaj je prost – Kek ima rad Reko, Rijeka obožuje Keka, Mišković pa je z njim v vseh teh letih ohranil pristen prijateljski odnos," pišejo hrvaški net.hr.

Zato bi bila njegova vrnitev povsem logična poteza. "V Rijeki že dlje časa trdijo, da sta se Kek in Mišković že dogovorila ter da se čaka le še konec sezone. Sancheza si bodo na Rujevici sicer zapomnili po odlični evropski sezoni, v kateri je Rijeka prišla do osmine finala Konferenčne lige in z borbenimi predstavami pošteno namučila Strasbourg, kasnejšega polfinalista tekmovanja," so izčrpni pri net.hr.

Victor Sanchez na klopi Rijeke. Nekdanjemu uspešnemu trenerju Olimpije so šteti dnevi na klopi kvarnerskega ligaša. FOTO: Profimedia

A v domačem prvenstvu 50-letni Španec ni izpolnil pričakovanj. "Mišković je javno kritiziral njegovo nagnjenost k pogostim rotacijam, velik točkovni zaostanek pa označil za "nesprejemljiv". Dva kroga pred koncem prvenstva znaša zaostanek za prvakom z Maksimirja kar 33 točk, temu pa se pridružuje še poraz v finalu pokala," Zato je povsem jasno: Rijeka išče nov začetek.