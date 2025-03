Kek pred Ligo narodov: Naša želja je, da ostanemo v ligi B

OGLAS

Slovenci, ki so naknadno po napadalcu Blažu Kramerju medse poklicali še vezista Tamarja Svetlina in vratarja Martina Turka, so v skupini B3 Lige narodov osvojili tretje mesto, potem ko osvojili osem točk v družbi Norveške, Avstrije in Kazahstana. Na drugi strani je bila Slovaška druga v skupini C1, boljša od nje je bila Švedska, za njo pa sta zaostala Estonija in Azerbajdžan. Slovaška, ki bo pogrešala nekaj nogometašev, na čelu s prvim napadalcem Davidom Strelcem, je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 41., Slovenija pa 55. Ekipi sta se doslej merili devetkrat, Slovenci imajo tri zmage, Slovaki dve, štiri tekme pa so se končale neodločeno. Tudi zadnji dve v kvalifikacijah za SP 2022. "Čaka nas zelo zanimiv dvoboj proti reprezentanci, ki jo zelo spoštujem. Pokazala je svojo kakovost, opozorila nase na EP, tako da nas čaka zahteven dvoboj. Jasno je, da je naša želja ta, da ostanemo v ligi B," je na novinarski konferenci na Slovaškem povedal Matjaž Kek.

Matjaž Kek FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ta vsaj na četrtkovi tekmi ne bo mogel računati na Svita Sešlarja zaradi težav z zvinom gležnja, zelo verjetno je za oba obračuna odpadel Andraž Šporar, zaradi kartonov pa bo tekmo v Bratislavi izpustil Adam Gnezda Čerin. "Oboji imamo nekaj težav, ampak je to lahko samo priložnost za novega igralca. Prepričan sem, da nas bodo ti novi igralci naredili še boljše," je poudaril selektor. Dodal je, da je obstanek v ligi B velik izziv, a da je zanj najpomembnejši vsak naslednji korak. Nanizal je tudi nekaj pohval na račun slovaške vrste, ki bo brez nekaj ključnih nogometašev. "Če pogledate njihov seznam, so to imena, ki igrajo v dobrih ligah in so odlično vodeni. To je ekipa z glavo in repom, ima svoj način igranja in je dobro do zdaj igrala tudi v Ligi narodov," je še povedal Kek.