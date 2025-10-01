'Naslednji tekmi moramo dobiti, če želimo kaj več'

Slovenija je kvalifikacije za SP prejšnji mesec odprla z remijem proti Švedski (2:2) in visokim porazom na gostovanju v Švici (0:3). "Po septembrskih izidih je jasno, da nas čakata tekmi, ki bosta popolnoma nakazali, kako se bodo za Slovenijo kvalifikacije odvijale," o poti na sklepni turnir v Kanadi, Mehiki in ZDA pravi Matjaž Kek. Za prihajajoča dvoboja zato trdi: "Zavedamo se, kaj nas čaka v Prištini in nato tri dni kasneje v Ljubljani. Z vsem spoštovanjem do Kosova in Švice .... A ti tekmi moramo dobiti, če hočemo kaj več."
Pomemben bo predvsem pristop. "Na tekmi s Švedi smo lahko zadovoljni z drugim polčasom. V Baslu pa smo bili preslabi. Po pol ure smo po dveh standardnih situacijah zaostajali z 0:2 in potem je težko. Izvedba in govorica telesa pri igralcih nista bili na želenem nivoju," je na morda najpomembnejšo pričakovano spremembo opozoril Kek. "Naša izvedba ni bila dovolj dobra, da bi prišli do boljšega izida. Če tudi zdaj ne bomo, nimamo pravice, da razmišljamo o mundialu. Te tri mesece moramo biti na najvišjem nivoju. Proti Švedski smo pokazali, česa smo sposobni. Jaz v to ekipo verjamem," pred ponedeljkovim prvim treningom izbrane vrste še razmišlja Mariborčan.
Velikih sprememb v ekipi v primerjavi z zadnjim zborom ni. V vezni vrsti manjkata Adrian Zeljković in Jan Mlakar, v napadu Andraž Šporar, med vabljeni pa manjka tudi vratar Martin Turk. V ekipo se vračajo Jon Gorenc Stankovič, Blaž Kramer in Nejc Gradišar. Prvič je v reprezentanco vabljen vratar Celja Žan Luk Leban. Glavni razlog so poškodbe. "A težave imajo tudi drugi," še pravi Kek. Bolj pomembno bo dvigniti mentalno raven ekipe. "Veseli preobrazba Vipotnika. Več težav imajo v svojih sredinah Bijol, Stojanović in Šeško. Ampak zdaj igrajo za reprezentanco. Tukaj pričakujem, da se ti vsakdanji problemi odmislijo. Reprezentanca je tudi priložnost, da se komu dokaže, da nima prav."
Med nogometaši, ki bi lahko pomagali izbrani vrsti, a jih ni na seznamu, pa ostaja odprto vprašanje Mihe Zajca. "Z njim sva se pogovorila. Njegov primarni cilj trenutno je Dinamo, kar po eni strani razumem, po drugi strani pa je jasno, da se v reprezentanci ne igra za Keka ali proti Keku, ampak za Slovenijo. Pogovor je bil zelo pošten. Vesel sem zanj, da se je vrnil, in želim si, da se v Dinamu vrne tja, kamor si želi. Za drugo boste morali vprašati njega," je še dejal Kek.
Seznam Slovenije:
- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Žan Luk Leban (Celje);
- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Jure Balkovec (Fatih Karagumruk), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel);
- vezisti: Petar Stojanović (Legia Varšava), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrovič (Rijeka), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Svit Sešlar (Eyupspor);
- napadalci: Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Blaž Kramer (Al-Okndood), Danijel Šturm (Celje), Nejc Gradišar (Al Ahly).
