Kek: Ne želimo samo sodelovati, cilj je uvrstitev na veliko tekmovanje

Četa Matjaža Keka je po tem, ko se ji ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo v Katarju in ko je tekmovanje v ligi narodov začela s porazoma proti Švedski in Srbiji, uspela najti pravo formo. Slovenska reprezentanca si je z zmago in remijem proti Norveški ter remijema proti Srbiji in Švedski uspela zagotoviti obstanek v rangu tekmovanja, ob tem sta dvig v igri potrdili še zmagi na prijateljskih tekmah proti Romuniji in Črni Gori. "Če je nek pozitiven naboj, potem je dosti lažje vse skupaj. Naše življenje je pač tako, da je sestavljeno iz zmag in porazov. Na to se je pač treba navaditi. Na srečo pa je bilo v tem letu več pozitivnega kot negativnega in potem je vse skupaj lepše in lažje," je na tradicionalnem zaključku leta Nogometne zveze Slovenije dejal selektor Kek.

Kek je poskrbel za enega največjih uspehov slovenskega nogometa, ko je reprezentanco leta 2010 popeljal na svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Tam je naša izbrana vrsta po zaslugi gola Roberta Korena tudi prišla do edine slovenske zmage na mundialih, ko je z 1:0 ugnala Alžirijo. Naslednji cilj Keka in njegovih varovancev bo zdaj uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2024. Slovenija je sicer na prvenstvih stare celine nastopila le enkrat, leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. "Dejstvo je, da ko si enkrat v kvalifikacijskem ciklusu, ne glede na to, kakšna je skupina, ti mora biti cilj, da se uvrstiš nekam. Ne vem, če si lahko Slovenija privošči, pa ne glede na to, da nas toliko let ni bilo na velikih tekmovanjih, da samo sodeluje. Naš cilj je jasno, jaz sem povedal, uvrstitev na veliko tekmovanje in mislim, da je to prioriteta. Nogomet pa se bo igral tudi po tem evropskem (prvenstvu) oziroma tej kvalifikacijski skupini," je zaključil Kek. Slovenija bo sicer nastopala v skupini H, v kateri so še Danska, Finska, Kazahstan, Severna Irska in San Marino.