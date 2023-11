Kek ni presenetil, novinec je Žugelj

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Na seznamu za obračuna z Dansko 17. novembra in Kazahstanom 20. novembra ni presenečenj, novinec je vezist Nino Žugelj.

"Smo v položaju, v katerem smo si želeli biti, tu smo zasluženo, ampak črta se povleče na koncu. Vse misli so usmerjene v kakovostno pripravo, potem bo na vrsti prva tekma, nato se bomo pogovarjali o drugi. Nekaj več težav pa je s poškodbami, zaradi tega bo prišlo še do nekaj sprememb na seznamu," je na novinarski konferenci pojasnil Matjaž Kek in dodal, da imajo težave Žan Celar, pa tudi Erik Janža, Petar Stojanović in Timi Max Elšnik, zaradi poškodbe pa spet ni zraven Davida Brekala. "Ne moreš vedno biti z vsemi, ampak zaupam tistim, ki bodo igrali. Ustvarila se je skupina kakovostnih, karakterno močnih igralcev, ki so sposobni odigrati dobri tekmi. Pričakovanja so velika, ampak moraš ostati normalen, skromen, samozavesten, odločen in z motivacijo, ki ti jo da ta položaj. Druge filozofije ni," je še povedal selektor.

icon-expand Slovenski nogometaši bodo na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah lovili preboj na tako želeno evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. FOTO: NZS

Slovenija, ki se bo zbrala v nedeljo, je na svojih prvih osmih tekmah v skupini H zbrala šest zmag ter po en neodločen izid in poraz ter ima 19 točk. Enako število točk ima tudi Danska, ki bo 17. novembra v Koebenhavnu predzadnji tekmec Slovencev, v igri za prvi dve mesti, ki vodita na EP v Nemčijo, pa je še Kazahstan, ki je pri 15 točkah in bo 20. novembra gostoval v Stožicah. Finska z 12, Severna Irska s šestimi točkami in San Marino, ki je brez točk, so že brez možnosti. Izbrance Matjaža Keka do konca, kot že omenjeno, čakata še neposredna tekmeca za uvrstitev na EP – Danska v gosteh in Kazahstan doma. Z Dansko so se Slovenci na prvi medsebojni tekmi v Stožicah razšli z 1:1, Kazahstan pa so v gosteh ugnali z 2:1. Kazahstan bo pred Slovenijo gostil še San Marino, Danska pa bo za konec igrala v Belfastu proti Severni Irski.

icon-expand Napadalec grškega velikana Panathinaikosa Andraž Šporar je v zadnjem obodbju v izvrstni strelski formi. FOTO: Damjan Žibert