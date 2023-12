Kek: Nočem nobenega cirkusa in ga ne bom dovolil!

Matjaž Kek je nekje dober mesec dni po tem, ko si je slovenska nogometna reprezentanca priigrala vstopnico na tako želeni Euro2024, stopil pred mikrofone in iz sebe spravil besede, ki jih je morebiti nekaj časa zadrževal zase. Razumljivo so bile to besede, polne ponosa in pohval. Kako pa ne, njegovi fantje so se pred dnevi okronali tudi z nazivom najboljše ekipe leta: "Zelo naporen mesec je za mano, bolj, kot sem pričakoval. Sem mislil, da si bom oddahnil po tekmi s Kazahstanom, toda vse te obveznosti, ja, je kar naporno. So pa seveda sladke obveznosti, zelo sem vesel, da so fantje dobili to nagrado za najboljšo ekipo. Ne glede na to, kar kdo misli, res je, da bi lahko kdor koli bil na našem mestu, predvsem odbojkarji ali skakalci, toda jaz mislim, da je bil že čas, da se sliši tudi glas nas, nogometašev. Tudi mi smo nekaj naredili v tem super športnem mozaiku te majhne Slovenije. Človek je tako vesel. Tako da kakšna beseda več tudi vam medijem, to je vse skupaj del neke igre in če se že igramo, potem se igrajmo. Hvala seveda tudi vam!"