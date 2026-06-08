Kek o povratku na klop Rijeke: Nisem rabil dolgo razmišljati

Matjaž Kek je med letoma 2013 in 2018 Rijeko vodil na 274 tekmah in jo v sezoni 2016/17 popeljal do prvega naslova državnega prvaka v klubski zgodovini. Poleg tega je dvakrat osvojil še pokal, enkrat pa superpokal. Je trener z največ zmagami v zgodovini moštva.

Matjaž Kek po prvi selitvi k Rijeki leta 2013 FOTO: Damjan Žibert

"Hvala klubu za zaupanje, da lahko vodim klub, ki je v zadnjih letih stalno v vrhu hrvaškega nogometa. Hvala tudi vsem, ki so prispevali k temu, da se je to sodelovanje začelo. Z Rijeko se ne morem pogajati; ko je prišel klic, ni bilo veliko razmišljanja," je ob podpisu pogodbe povedal dolgoletni slovenski selektor.

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