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Nogomet

Kek o povratku na klop Rijeke: Nisem rabil dolgo razmišljati

Reka, 08. 06. 2026 17.00 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Matjaž Kek

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek je v ponedeljek tudi uradno začel voditi hrvaško Rijeko, kjer velja za najuspešnejšega trenerja v klubski zgodovini. 64-letni Mariborčan je podpisal dvoletno pogodbo in priznal, da je brez obotavljanja sprejel ponudbo za vrnitev na Reko.

Matjaž Kek je med letoma 2013 in 2018 Rijeko vodil na 274 tekmah in jo v sezoni 2016/17 popeljal do prvega naslova državnega prvaka v klubski zgodovini. Poleg tega je dvakrat osvojil še pokal, enkrat pa superpokal. Je trener z največ zmagami v zgodovini moštva.

Matjaž Kek po prvi selitvi k Rijeki leta 2013
Matjaž Kek po prvi selitvi k Rijeki leta 2013
FOTO: Damjan Žibert

"Hvala klubu za zaupanje, da lahko vodim klub, ki je v zadnjih letih stalno v vrhu hrvaškega nogometa. Hvala tudi vsem, ki so prispevali k temu, da se je to sodelovanje začelo. Z Rijeko se ne morem pogajati; ko je prišel klic, ni bilo veliko razmišljanja," je ob podpisu pogodbe povedal dolgoletni slovenski selektor.

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Na trenerskem stolčku je nasledil Victorja Sancheza, ki je klub vodil v pretekli sezoni, pred tem pa eno leto preživel na klopi ljubljanske Olimpije. "Rad bi se zahvalil dosedanjemu trenerju Victorju Sanchezu in njegovemu strokovnemu štabu za sodelovanje. Naš novi trener je Matjaž Kek, trofejni trener Rijeke, ki je v tem klubu pustil velik pečat. Upam, da bomo dobro sodelovali in dosegli cilje, ki smo si jih zastavili," je dejal športni direktor kluba Darko Raić-Sudar.

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wsharky
08. 06. 2026 17.10
me zelene zmajčice se ga še dobro spomnimo, še iz časa, ko je igral ta troteke in nam je vrnil gorečo bakljo, ki smo jo pomotoma odvrgli na zelenico v živalskem vrtu
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