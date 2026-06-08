Kek o povratku na klop Rijeke: Nisem rabil dolgo razmišljati

Matjaž Kek je med letoma 2013 in 2018 Rijeko vodil na 274 tekmah in jo v sezoni 2016/17 popeljal do prvega naslova državnega prvaka v klubski zgodovini. Poleg tega je dvakrat osvojil še pokal, enkrat pa superpokal. Je trener z največ zmagami v zgodovini moštva.
"Hvala klubu za zaupanje, da lahko vodim klub, ki je v zadnjih letih stalno v vrhu hrvaškega nogometa. Hvala tudi vsem, ki so prispevali k temu, da se je to sodelovanje začelo. Z Rijeko se ne morem pogajati; ko je prišel klic, ni bilo veliko razmišljanja," je ob podpisu pogodbe povedal dolgoletni slovenski selektor.
Na trenerskem stolčku je nasledil Victorja Sancheza, ki je klub vodil v pretekli sezoni, pred tem pa eno leto preživel na klopi ljubljanske Olimpije. "Rad bi se zahvalil dosedanjemu trenerju Victorju Sanchezu in njegovemu strokovnemu štabu za sodelovanje. Naš novi trener je Matjaž Kek, trofejni trener Rijeke, ki je v tem klubu pustil velik pečat. Upam, da bomo dobro sodelovali in dosegli cilje, ki smo si jih zastavili," je dejal športni direktor kluba Darko Raić-Sudar.
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