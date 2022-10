Kek o skupini za Euro 2024: 'Malo me skrbi dolgo potovanje v Kazahstan'

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji merila v skupini H z Dansko, Finsko, Kazahstanom, Severno Irsko in San Marinom, je danes odločil žreb v Frankfurtu. Selektor Matjaž Kek je v odzivu dejal, da bi lahko bilo boljše, lahko pa tudi slabše.

"Vedno je tako pri žrebu, da to, ali si zadovoljen ali ne, ne pomeni nič. Na koncu bi bilo lahko boljše ali slabše. Mislim, da je to skupina, v kateri lahko tekmujemo, a bo zahtevala dobro, kompaktno, hrabro ekipo, ki bo imela cilj. In vedno je cilj uvrstiti se na takšno tekmovanje, kot je EP 2024," je po žrebu za Nogometno zvezo Slovenije povedal Kek. Poudaril je, da lahko igrajo proti vsakomur, kar je po njegovem pokazala že Liga narodov. "Seveda malo skrbi dolgo potovanje v Kazahstan, po drugi strani pa, ko smo imeli opravka s San Marinom, se je zgodilo nekaj dobrega. Kroglice so se tako zakotalile, zadovoljen sem bil, da je bila Slovenija v tretjem bobnu, kar pomeni, da je to neka kakovost in moramo verjeti vanjo, razmišljati o svoji ekipi, o tekmecih pa takrat, ko bo čas za to," je še povedal Kek.

icon-expand Matjaž Kek FOTO: Aljoša Kravanja

O sami konkurenci v skupini pa je dodal: "Skupina je tekmovalna, takšna, da se bodo točke delile na vse strani. Danska je zagotovo ekipa z neko svojo filozofijo, vse drugo pa lahko razglabljamo. Na vsak način se bo treba dobro pripraviti, organizirati, ker so tudi zahtevna potovanja. Tudi v Belfastu smo že imeli težave," je dejal Kek. Ta je bil po eni strani zadovoljen, da jih žreb ni poslal v skupino B ali C, kjer so med drugimi Nizozemska, Francija oz. Italija in Anglija. "Po drugi strani pa spoštujem vsakega tekmeca, v naši skupini so, mogoče z izjemo San Marina, vsi takšni, da lahko izgubiš proti vsakemu kakšno točko, če nisi pravi. Toda naš cilj je iti na veliko tekmovanje in moramo najprej razmišljati o sebi," je poudaril Kek.

icon-expand Predstavitev selektor Tomaž Kavčič - 7 FOTO: Damjan Žibert

Predsednik NZS Radenko Mijatović meni, da je skupina "relativno dobra". "Izognili smo se drugi in tretji skupini, ker sta bili izjemno močni po prvih dveh krogih žreba. Naša skupina je konkurenčna, da se tekmovati. Tu je zelo močna danska vrsta, pa San Marino, ki je nekoliko slabši po kakovosti, vse druge ekipe pa so na taki ravni, da lahko premaga vsaka vsako. Dalo se bo tekmovati in upam na najboljše," je svoje videnje žreba orisal predsednik. Ta je glede na zadnje predstave slovenske vrste tudi optimist, če bodo Kekovi fantje nadaljevali v podobnem slogu kot na zadnjih štirih tekmah. "V tem primeru se lahko nadejamo uvrstitve na EP," je še povedal Mijatović in na vprašanje, ali bo Slovenije dejansko šla na EP, odvrnil: "Iskreno verjamem, da bo."

icon-expand Vse skupine kvalifikacija za Euro 2024 FOTO: Sofascore.com