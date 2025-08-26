Kek ob predstavitvi seznama: Naša pričakovanja so velika

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na uvodnih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 proti Švedski in Švici. Seznam je bolj ali manj pričakovan, po dobrih predstavah v dresu Celja je zraven spet Danijel Šturm.

"Na začetku kvalifikacij so vedno vprašanja o ciljih. Po dobrem lanskem evropskem prvenstvu ne moreš reči, da je cilj biti tretji ali četrti, kar pa se v tej skupini lahko zgodi. Ampak naša pričakovanja so od prve minute velika v smislu pogleda proti SP 2026," je uvodoma na novinarski konferenci povedal Matjaž Kek. "V skupini ne vidim ekipe, ki ne razmišlja o napredovanju, ni pa ekipe, ki bi imela mesto na SP že zagotovljeno mesto. Veliko se bo vprašalo Slovenijo, ampak ta mora biti prava. Le tako lahko razmišljaš o SP," je dodal selektor, ki bo zaradi potencialnih težav pozneje vpoklical še dodatnega igralca ali dva.

Ob Švici, ki je 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, Švedski (29.), Sloveniji (50.), je v skupini B še Kosovo (95.). Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije. "Kosovo je v velikem vzponu, Švedska ima velika imena predvsem v napadu in Švica, ki je vedno prisotna, ima svoj način igranja in vedno pozitivno preseneti. Rad imam, ko nas ne vzamejo resno, ko smo avtsajderji, takrat smo najnevarnejši. To je skupina, ki ti daje možnosti, da nekaj narediš, če boš pravi in če bodo igralci dali vse od sebe, tako kot so to dajali v zadnjem obdobju," je o skupini povedal Kek. Tekma s Švedsko, ki ima v svojih vrstah tri izvrstne napadalce z Viktorjem Gyökeresom, Alexandrom Isakom in Anthonyjem Elango, bo 5. septembra ob 20.45 v Stožicah, s Švico, ki ima tudi na voljo številne uveljavljene nogometaše vključno z napadalno usmerjenimi Breelom Embolom, Danom Ndoyejem in Noahom Okaforjem, pa 8. septembra ob 20.45 v Baslu. Oktobra bodo Slovenci igrali v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, novembra pa doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko.

Matjaž Kek je predstavil seznam reprezentantov pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela proti Švedom še po en neodločen izid in poraz. S Švico pa se je skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov. Slovenski nogometaši se bodo zbrali v ponedeljek na Brdu pri Kranju, tam bosta tudi člana trenutno močno prevladujoče ekipe v domači ligi Celja - Žan Karničnik in Danijel Šturm. "Kot selektor si želim, da bi bil zraven še kakšen igralec Olimpije, Maribora, Kopra ... Ampak izidi potrjujejo, da je Celje na pravi poti in nič ni narobe, če v klubu v prvi enajsterici igra šest ali sedem slovenskih igralcev. In to na zelo visoki ravni. O Žanu vemo vse, kar pa zadeva Šturma, se je njegov prestop v Celje pokazal za zadetek v polno. Ima minutažo, veliko tekem v nogah, v napad prinaša dodatno hitrost, posebej ob tem, da Žan Celar ureja status, podobno velja za Blaža Kramerja, Andres Vombergar pa je malo poniknil v Argentini," je še povedal Kek.

Benjamin Šeško bo eden od glavnih adutov selektorja Matjaža Keka. FOTO: Damjan Žibert icon-expand