Kek objavil seznam za septembrske kvalifikacijske tekme

V skupini H po treh krogih vodita Hrvaška in Rusija s po šestimi točkami, Slovaška jih ima pet, Ciper štiri, Slovenija tri in Malta eno. Na SP neposredno vodi prvo mesto, drugo pa pelje v dodatne kvalifikacije.

Kot je pojasnil Kek, so za ti dve mesti v igri predvsem Domen Črnigoj , za katerega čakajo podatke o zdravstvenem stanju, Tomi Horvat , Nino Kouter in Haris Vučkić .

Slovenija se je s Slovaško nazadnje merila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, ko je doma oktobra 2016 zmagala z 1:0, v gosteh pa septembra 2017 izgubila z 0:1. Sicer pa imajo Slovenci proti Slovakom še dve zmagi, dva neodločena izida in poraz.

Z Malto so se Slovenci nazadnje prav tako srečali v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija z Malto še tri zmage in neodločen izid.