Kek opozarja: Čeprav imamo 19 točk, nismo naredili praktično nič

Veseli ga dejstvo, da se na sončni strani Alp po (pre)dolgem času znova čuti nogometno evforijo: "Nogomet se je vrnil na slovenski športni zemljevid. Popolnoma zasluženo. To je eno mojih večjih zadovoljstev. Z unikatno, posebno generacijo, ki bo dala vse od sebe, v to sem prepričan. Črta se bo potegnila po koncu kvalifikacij. Prepričan sem, da bodo za Slovenijo uspešne."

Slovenski selektor ima priložnost, da reprezentanco drugič v karieri popelje na veliko tekmovanje. Vsi njegovi varovanci pa so prvič v takšnem položaju. "To je druga skupina karakterjev, kot je v slovenski reprezentanci še ni bilo. Imajo svoj način razmišljanja. Vesel sem, ko spremljam njihove izjave in opažam določeno mero samozavesti, a tudi spoštljivosti, ne bahavosti. Čeprav imamo 19 točk, nismo naredili praktično nič," preudarno opozarja Mariborčan.

O težavah Dancev ne želi razmišljati

Danci, polfinalisti zadnjega Eura, so pred domačimi navijači v vlogi favoritov, a v teh kvalifikacijah še zdaleč niso navdušili. Izgubili so v Kazahstanu, v prejšnjem krogu pa so potrebovali kar 70 minut, da so strli odpor San Marina. Za nameček so minuli konec tedna doživeli velik udarec, ko sta se na isti tekmi poškodovala nosilca igre: prvi strelec Rasmus Hojlund in glavni kreativec Christian Eriksen. Manjkal bo tudi kapetan Simon Kjaer, ki je prav tako poškodovan.

"Če igralca Manchester Uniteda zamenjaš z igralcem Napolija, potem ni velike razlike. Danska ima širok nabor kvalitetnih igralcev. Da o njihovih tržnih vrednostih sploh ne govorim. Tudi oni se zavedajo, kaj jim ta tekma prinaša. Mi v prvi vrsti razmišljamo o sebi in svojih problemih. Kako fante pripraviti, da bodo odigrali kvalitetno tekmo. Le tako lahko pridemo do rezultata," o nasprotniku, ki ga Slovenija v svoji zgodovini še ni premagala, ni želel razmišljati Kek.

O danski reprezentanci je povedal še: "Zavedamo se, kaj na svojem stadionu pomeni Danska. Mi imamo svoja razmišljanja, zavedamo se svoje kvalitete. Želim, da odigramo hrabro in odločno. Danska je kvalitetna reprezentanca s kvalitetnimi posamezniki in dobrimi rezultati. Ne glede na to, v kakšni sestavi bo igrala."