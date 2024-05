Kek opozarja: Na Brdu se ne bodo samo sprehajali

Slovenski selektor je prvi uradni dan priprav na Brdu pri Kranju pozdravil 27 nogometašev. Zaradi klubskih obveznosti so še vedno odsotni David Brekalo, Žan Celar in Nino Žugelj. Vsi drugi so v sredo popoldan opravili prvi skupni trening. Sandi Lovrić po poškodbi v dresu Interja še ni pripravljen za največje napore, Matjaž Kek pa je poudaril, da bodo morali biti zelo previdni tudi pri "doziranju" Jake Bijola in Petra Stojanovića.

Jasno je, da se bo moral Kek pred odhodom v Nemčijo za sodelovanje zahvaliti četverici. Zagotovo bo v njej eden od štirih vratarjev, do končne odločitve pa bo prišlo na podlagi videnega na treningih in prijateljskih tekmah. Slovenija se bo v začetku junija doma pomerila z Armenijo in Bolgarijo.

"V življenju me je vodilo prepričanje, da marsikatero informacijo pove trening. Vedno je treba gledati skozi prizmo ekipe. Slovenija ni en igralec, je ekipa, prepričanje, samozavest, optimizem, da se lahko v Nemčiji nekaj naredi," je odločno poudaril Kek, ki si želi, da bi se v zahtevni skupini z Anglijo, Dansko in Srbijo "nekaj vprašalo" tudi Slovenijo.