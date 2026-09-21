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Nogomet

Kek ostaja strup za Hajduk, na Hrvaškem navdušeni nad Slovencem

Reka, 21. 09. 2026 09.49 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Matjaž Kek

Rijeka je v osmem krogu hrvaškega prvenstva na jadranskem derbiju s 3:0 odpravila Hajduk. Dan po veliki zmagi pri naših južnih sosedih odmeva predvsem eno ime: Matjaž Kek. Slovenec po dolgih osmih letih ostaja strup za splitskega velikana, ki ga je pred navdušenimi domačimi navijači ponovno spravil na kolena.

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14 zmag, 8 remijev ter zgolj en samcat poraz. Tako se glasi neverjetna statistika Matjaža Keka proti Hajduku, ki jo je v nedeljo slovenski strateg obnovil z novo veličastno zmago. Rijeka je na razprodani Rujevici pred domačim občinstvom s 3:0 ponižala visoko letečega splitskega giganta. Hajduk je na Kvarner prišel z nizom šestih zaporednih zmag, Kekova četa pa jim je zadala šele drugi poraz v letošnji sezoni.

"Nora tekma na Rujevici in slavje na Kvarnerju: Garcia izključen, Hajduk razbit," so novo veliko zmago Rijeke nad "morskim" tekmecem opisali na Net.hr. Veliko prahu je dvignil prvi zadetek domačih, ki ga je v 35. minuti dosegel Tiago Dantas. Portugalec je v predhodni akciji prejel udarec v glavo, zaradi katerega je bil primoran za nekaj trenutkov zapustiti igrišče. Ko je s strani glavnega sodnika Matea Ercega prejel znak, da se lahko vrne na zelenico, je popolnoma presenetil gostujočo obrambo, ji odvzel žogo in nato samo stekel proti vratom Hajduka. Sledil je rutiniran zaključek, slavje domačih navijačev in bes nogometašev iz Splita.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ti so bentili zaradi domnevno neustreznega prihoda Dantasa nazaj na teren. Kek pa jim je po tekmi odvrnil na izredno slikovit način: "Kam pa naj steče? Na drugo stran igrišča? Glede na to, da ga je sodnik spustil nazaj v igro, se mi ne zdi nič spornega. Dobro smo izkoristili situacijo in zabili gol. Morda smo imeli malček sreče, a to v takšnih derbijih še kako potrebuješ," je povedal 61-letni Mariborčan, ki na Reki uživa status legende kluba.

Na jadranskem derbiju pa je blestel še en Slovenec. V vratih se je z izrednimi obrambami proslavil Igor Vekić, ki je dvakratne hrvaške prvake okrepil poleti. "Nisem ga pripeljal jaz. Klub ga je spremljal že pred mojim prihodom. Govorimo o sijajnem vratarju, ki je v reprezentanci odlično nadomeščal Jana Oblaka. Hajduk je izvrstna ekipa, na katero smo se odlično pripravili," pa je o bleščeči predstavi svojega rojaka povedal Kek.

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DEBELA OLIVA
21. 09. 2026 10.08
Hajduk je zmago prodal na stavnicah
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0 0
motorist_mb
21. 09. 2026 10.05
Sam navija za Hajduk nima pa........ da jih trenira 😆
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