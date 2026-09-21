Kek ostaja strup za Hajduk, na Hrvaškem navdušeni nad Slovencem

14 zmag, 8 remijev ter zgolj en samcat poraz. Tako se glasi neverjetna statistika Matjaža Keka proti Hajduku, ki jo je v nedeljo slovenski strateg obnovil z novo veličastno zmago. Rijeka je na razprodani Rujevici pred domačim občinstvom s 3:0 ponižala visoko letečega splitskega giganta. Hajduk je na Kvarner prišel z nizom šestih zaporednih zmag, Kekova četa pa jim je zadala šele drugi poraz v letošnji sezoni.

"Nora tekma na Rujevici in slavje na Kvarnerju: Garcia izključen, Hajduk razbit," so novo veliko zmago Rijeke nad "morskim" tekmecem opisali na Net.hr. Veliko prahu je dvignil prvi zadetek domačih, ki ga je v 35. minuti dosegel Tiago Dantas. Portugalec je v predhodni akciji prejel udarec v glavo, zaradi katerega je bil primoran za nekaj trenutkov zapustiti igrišče. Ko je s strani glavnega sodnika Matea Ercega prejel znak, da se lahko vrne na zelenico, je popolnoma presenetil gostujočo obrambo, ji odvzel žogo in nato samo stekel proti vratom Hajduka. Sledil je rutiniran zaključek, slavje domačih navijačev in bes nogometašev iz Splita.