Matjaž Kek se je poleti odločil, da se vrne v kraj, kjer je pred slabim desetletjem pisal pravo nogometno pravljico. Reški navijači so njegov povratek seveda pozdravili z veliko mero navdušenja in optimizma. Slovenčeva druga epizoda na Rujevici pa se vendarle ni začela po njegovih željah. Rijeka trenutno zaseda skromno šesto mesto, 11 točk pa jo loči od vodilnega Hajduka. Težak uvod v sezono in Kekove izčrpne izkušnje iz reprezentančnega nogometa so tako povzročile rojstvo govoric, ki so ga povezovale s stolčkom Severne Makedonije.
Le-te pa je nekdanji selektor naše izbrane vrste ostro in odločno zanikal. "Ni prišlo do nobenega klica, niti stika s Severno Makedonijo. Če bi se to zgodilo, bi najprej izvedela moja družina in predsednik Damir Mišković," je Mariborčan povedal za Novi list. V nadaljevanju svoje kratke, a izredno povedne izjave je tudi pomiril navijače dvakratnih hrvaških prvakov in jim nekoliko popihal na dušo.
"V Rijeko nisem prišel zgolj za tri mesece. Imamo težave, a delamo vse za to, da bi jih čim prej odpravili," je še dejal Kek, ki ga z varovanci v nedeljo čaka domača ligaška tekma proti Gorici.
V Skopju piha veter negotovosti
Severna Makedonija je trenutno v popolnem nogometnem razsulu. Zgolj pet let po tem, ko so izpolnili svoje nogometne sanje in se uvrstili na evropsko prvenstvo, v Skopju vlada razočaranje, nezadovoljstvo in popolna negotovost okoli izbrane vrste. Konec prejšnjega leta je po dolgem in mukotrpnem procesu trenerski stolček zasedel legendarni Goce Sedloski, ki je s pomočjo Nogometne zveze prehitel Igorja Angelovskega.
Predsednik krovne zveze Masar Omeragić je že nekaj časa tarča gneva makedonskih navijačev, ki mu očitajo predvsem netransparentno in koruptivno delovanje v sodelovanju z upravnim odborom, v katerem sedita tudi legendarni Ilija Najdovski in dobri znanec slovenskih zelenic Agim Ibraimi. Lahko bi rekli, da je naše zadnje tekmece v Ligi narodov zadela nogometna karma, saj so, tudi zaradi vseh spletk, končali na zadnjem mestu skupine B1.
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