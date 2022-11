Kek zadovoljen z zmago in navdušen nad navijači

"Najpomembneje je, da smo zmagali. Vzporedno s tem je pomembnih 11 tisoč ljudi na pripravljalni tekmi. Velik kompliment mladini ni njihovim spremljevalcem, da so prišli v takem vremenu," so bile prve besede Matjaža Keka po zmagi nad Črno goro z 1:0, za katero je pred koncem prvega dela poskrbel Miha Zajc. O navijačih in njihovem obisku je slovenski selektor dodal še: "Verjemite mi, da moramo biti vsi skupaj – zveza, strokovni štab, igralci – veseli, da se je zgodila takšna tekma. Kot sem rekel, to štejem kot enako pomembno zmagi."

Po njegovem mnenju je odličen obisk odraz odnosa, ki ga reprezentanti kažejo na igrišču: "Odnos je pravi in je lahko vzpodbuda za to mladino. Vsi so si lahko oddahnili po tem turbulentnem letu, ko smo se sami zavedali, da si zaslužimo kritike. Bili sta dve možnosti, da se predaš ali pa poskušaš dokazati, da si tega vreden. Upam, da je to dobra vzpodbuda za naprej, a ne veliko zadovoljstvo, ki bi nas lahko uspavalo."

Čeprav je šlo za obračun prijateljske narave, v Stožicah ni bilo zaznati, da tekma nima rezultatskega imperativa. Spremljali smo sila čvrst dvoboj s številnimi ostrimi starti. Žal je to terjalo tudi poškodbo Petra Stojanovića, ki so ga sredi drugega polčasa v garderobo odnesli na nosilih. Kek je na novinarski konferenci priznal, da bočni branilec Empolija ne izgleda dobro, a dodal, da to ni nekaj, kar bi ga lahko od zelenic oddaljilo za dlje časa.