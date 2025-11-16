Svetli način
Nogomet

Kek po debaklu v Stožicah: To je bila ena od težjih 'gostujočih' tekem

Ljubljana, 16. 11. 2025 09.06 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M.
Komentarji
39

Slovenski nogometni reprezentanci so se po včerajšnjem porazu proti Kosovu bridko razblinile sanje o nastopu na svetovnem prvenstvu naslednje leto. Gostje so bili boljši na terenu in so zasluženo odšli z vsemi tremi točkami, svojo bitko pa so, po besedah selektorja Matjaža Keka, dobili tudi na tribunah.

Navijači Kosova v Stožicah
Navijači Kosova v Stožicah FOTO: Damjan Žibert

Že pred srečanjem je bilo vedeti, da bo prisotnih veliko navijačev gostujoče ekipe. NZS je pred obračunom izdala navodila za navijače, v katerih je bilo jasno zapisano, da je na tribunah A, B in C prepovedan vnos gostujočih obeležij. Kljub temu smo med samo tekmo lahko po celem stoženskem stadionu videli nešteto kosovskih in tudi albanskih zastav.

Navijači Kosova v Stožicah
Navijači Kosova v Stožicah FOTO: Damjan Žibert

Zopet smo lahko slišali žvižge s strani "gostov", ko se je predvajala slovenska himna, neljubi dogodek, čemur smo bili priča že na gostovanju v Prištini. Matjaž Kek je tekmo celo označil za "gostovanje", pod vprašaj je postavil tudi proces prodaje vstopnic: "Ne vem, ali so nas naši navijači pustili na cedilu. O tem imam svoje mnenje. Vprašanje, če so sploh imeli možnost nakupa vstopnic, ampak to je vprašanje za nekoga drugega. Zagotovo pa nam ni bilo lahko. To je bila ena od težjih 'gostujočih' tekem."

Slovenija je v 90 minutah igre vpisala zgolj dva strela na okvir gostujočih vrat. Že od začetka srečanja je bilo jasno, da na igrišču nekaj ni v redu. Poleg vseh taktičnih vprašanj, ki se porajajo ob tako slabi predstavi, je na mestu tudi diskusija o agresivnosti in pristopu nogometašev. 

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik FOTO: Damjan Žibert

Matjaž Kek je izpostavil, da so nas gostje "pretepli" na terenu: "Reprezentanci Kosova čestitam za popolnoma zasluženo zmago. Poleg tega, da so nas premagali, so nas tudi 'pretepli' v duelih, kot še nobena ekipa doslej. Dobili so večino dvobojev in pobrali vse druge žoge. Brezpredmetno je govoriti o tehničnih napakah, s takim pristopom in pomanjkanjem agresivnosti v sodobnem nogometu enostavno nimaš kaj iskati."

Slovenija – Kosovo
Slovenija – Kosovo FOTO: Damjan Žibert

Kek je ob polčasu poskušal spremeniti tok igre, na igrišče sta vstopila Dejan Petrovič in Petar Stojanović. Slednji pa se ni ravno proslavil s svojo predstavo, že v 54. minuti mu je glavni delilec pravice Clement Turpin pokazal drugi rumeni karton in nogometaš varšavske Legije je bil primoran zapustiti teren.

Slovenija – Kosovo
Slovenija – Kosovo FOTO: Damjan Žibert

Veliko ljudi se z odločitvijo francoskega sodnika sicer ni strinjalo, druga rumena kazen je bila zagotovo vsaj sporna, a slovenski selektor meni, da bi bil lahko Stojanović izključen že prej: "Najbrž bi že drugi rumeni karton lahko dobil že za situacijo pri kotu. Mislim, da je takšno početje neodgovorno, sploh za igralca s takšno mero izkušenj. 'Peki' nas je v preteklosti velikokrat ponesel s svojo energijo, proti Kosovu je šlo to na žalost v negativno smer. Vsi smo pred tekmo govorili, da moramo ostati hladnih glav, kljub veliki želji po zmagi. Gostje so nas uspeli sprovocirati s svojim fizičnim načinom igre."

Žan Karničnik na tekmi Slovenija – Kosovo
Žan Karničnik na tekmi Slovenija – Kosovo FOTO: Damjan Žibert

 Ob nesrečnem avtogolu Žana Karničnika je neprijeten udarec prejel tudi naš vratar Jan Oblak, ki je potreboval pomoč zdravniške službe. Poškodba kapetana bi bila nova težava na seznamu slovenske reprezentance, med katerimi je ena izmed bolj perečih zagotovo naše doseganje zadetkov. 

Selektor je med drugim opozoril tudi na strelsko formo Benjamina Šeška: "Janova poškodba se je še poslabšala. Mislim, da bo v Stockholmu v vratih nekdo drug. Upam, da bo z Janom vse v redu in da se čim prej vrne na igrišče, njegova vloga kapetana reprezentance je izrednega pomena. Vsi vemo, da imamo težave z doseganjem zadetkov. Če eden izmed tvojih najpomembnejših igralcev toliko časa ne zabije gola in potem čakaš, da te reši nekdo drug, imaš problem. To je zgolj ena izmed naših težav, za katero bomo morali najti rešitev."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

matjaž kek slovenija kosovo navijači poraz
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Biker78
16. 11. 2025 09.37
Kar se navijačev tiče je žal taka realnost v Sloveniji. Ko igramo nogomet proti Srbiji, Bosni in pa sedaj Kosovu je več kot polovica navijačev nasprotnikovih. Se bo treba žal sprijaznit, čeprav mi ni fajn. Še kakšno generacijo pa bo tudi slovenska reprezentanca zgledala kot Švicarska.
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
16. 11. 2025 09.35
+1
Škoda besed,adijo si...
ODGOVORI
1 0
DAEMONIUM
16. 11. 2025 09.34
+2
Včeraj se je lepo videlo kaj pomeni nenadzorovano preseljevanje pa to je bil le delček Kranja navzoč. Kmalu bodo Slovenci na lastni koži občutili kaj so doživljali Srbi na Kosovu ko bodo ti liki začeli širiti svoje rezervno Kosovo, ebem vam Cankarjev dom bytci zabiti do amena!!!
ODGOVORI
2 0
Kislarepa20
16. 11. 2025 09.33
+2
morali bomo slovenci prenati delovayi kot hlapci in postati bom narodno zavedni ali pa nas zelo hitro nebo vec
ODGOVORI
2 0
Moni N
16. 11. 2025 09.33
+2
Boli srce. Ne zarad nogometa, ampak, ko vidm kok te ga... i je v Sloveniji.... Rip Slovenija, samostojna država!
ODGOVORI
2 0
Panter 63
16. 11. 2025 09.32
Čakam na strokovni komentar Castruma, kateri je napisal da je Slo nova Evropska velesila v nogometu in najmočnejša v tem delu Evrope.Boljša od Hrvaške, po 15. mestu na EP. Pa ne bo vam dolgčas za čas trajanja SP. Igra Hrvaška, vaša rak rana. Bomo brali izlive fanatične sovražnosti.
ODGOVORI
0 0
komarec
16. 11. 2025 09.32
Že dolgo časa "šport" ni več šport ampak posel, kamor se kar močno vtika tudi politika. Tako, da g. Kek bi to moral dobro vedeti. Zvračati krivdo na navijače ni najbolj higiensko. Kolikšna je tvoja plača, koliko zaslužijo igralci? Za poraz kriviti navijače, ki plačajo karto pa je neokusno.
ODGOVORI
0 0
energetik10
16. 11. 2025 09.31
+1
Kek kdo bo gledal te bledolicneze s tabo vred. Dva gola slucajna ste dali na eni tekmi, na ostaloh NIC! Proti kosovarjem niste mogli cez sredino in to naj bi potem placeval!? Odstopi cimprej, prestar si ze
ODGOVORI
1 0
Voly
16. 11. 2025 09.29
+2
Ko sem pa pisal, da bodo kosovci glasnejši od Slovencev, sem bil pa popljuvan. Slovencem se pač malo j...za nogomet, zato je za ta šport škoda vsakega evra!
ODGOVORI
2 0
pravica1
16. 11. 2025 09.29
+5
Zvizgaje nasi himni, banda nehvalezna.
ODGOVORI
5 0
Kislarepa20
16. 11. 2025 09.28
+3
zahvaljujoc nasi socialni politiki niso rabi dalec se pelati
ODGOVORI
3 0
Ice_Cat
16. 11. 2025 09.27
+3
CE z Riero bi nabil albatrose 5:0......garant
ODGOVORI
3 0
Uroš
16. 11. 2025 09.27
+1
Bo treba kakšno tekmo tudi v Mariboru odigrati.
ODGOVORI
1 0
Voly
16. 11. 2025 09.31
Ja, a tam bi pa čudežno naši igrali bolje? Če ne znajo pač ne znajo pa se lahko na glavo postavimo.
ODGOVORI
0 0
Big dick
16. 11. 2025 09.27
+2
Ja Kek, pa še navijače je treba zamenjati in Kosovarjem dati rdečo preprogo za vstop na stadion.
ODGOVORI
2 0
kakorkoliže
16. 11. 2025 09.26
+6
Navijačem Kosova ni bilo potrebno priti daleč. Ogromno jih dela in živi pri nas.
ODGOVORI
6 0
Big dick
16. 11. 2025 09.25
+0
Kek s tvojo strategijo bi izgibili tudi če bi imel Ronalda in Messija v kadru.
ODGOVORI
1 1
ArseneLupin
16. 11. 2025 09.25
+3
Vodstvo NZS , zasrali ste popolnoma! Čas je za odhod! Dovolj mi je tega južnjaškega pristopa! Začnite delat, tako kot je treba! Tistim ( podkupljenim) trenerjem, ki dajejo prednost svojim ljubljenčkom , pa je potrebno dosmrtno odvzeti licenco. Pa ni važno v katerem športu.
ODGOVORI
4 1
baldahin
16. 11. 2025 09.25
+3
Mi, Slovenci!
ODGOVORI
3 0
Nianana95
16. 11. 2025 09.25
+4
A šibci so kaj sreljali u luft po Lublan?
ODGOVORI
4 0
Slovenska pomlad
16. 11. 2025 09.24
+2
Adijo Kek.
ODGOVORI
2 0
