Kek po debaklu v Stožicah: To je bila ena od težjih 'gostujočih' tekem

Slovenski nogometni reprezentanci so se po včerajšnjem porazu proti Kosovu bridko razblinile sanje o nastopu na svetovnem prvenstvu naslednje leto. Gostje so bili boljši na terenu in so zasluženo odšli z vsemi tremi točkami, svojo bitko pa so, po besedah selektorja Matjaža Keka, dobili tudi na tribunah.

Že pred srečanjem je bilo vedeti, da bo prisotnih veliko navijačev gostujoče ekipe. NZS je pred obračunom izdala navodila za navijače, v katerih je bilo jasno zapisano, da je na tribunah A, B in C prepovedan vnos gostujočih obeležij. Kljub temu smo med samo tekmo lahko po celem stoženskem stadionu videli nešteto kosovskih in tudi albanskih zastav.

Zopet smo lahko slišali žvižge s strani "gostov", ko se je predvajala slovenska himna, neljubi dogodek, čemur smo bili priča že na gostovanju v Prištini. Matjaž Kek je tekmo celo označil za "gostovanje", pod vprašaj je postavil tudi proces prodaje vstopnic: "Ne vem, ali so nas naši navijači pustili na cedilu. O tem imam svoje mnenje. Vprašanje, če so sploh imeli možnost nakupa vstopnic, ampak to je vprašanje za nekoga drugega. Zagotovo pa nam ni bilo lahko. To je bila ena od težjih 'gostujočih' tekem." Slovenija je v 90 minutah igre vpisala zgolj dva strela na okvir gostujočih vrat. Že od začetka srečanja je bilo jasno, da na igrišču nekaj ni v redu. Poleg vseh taktičnih vprašanj, ki se porajajo ob tako slabi predstavi, je na mestu tudi diskusija o agresivnosti in pristopu nogometašev.

Matjaž Kek je izpostavil, da so nas gostje "pretepli" na terenu: "Reprezentanci Kosova čestitam za popolnoma zasluženo zmago. Poleg tega, da so nas premagali, so nas tudi 'pretepli' v duelih, kot še nobena ekipa doslej. Dobili so večino dvobojev in pobrali vse druge žoge. Brezpredmetno je govoriti o tehničnih napakah, s takim pristopom in pomanjkanjem agresivnosti v sodobnem nogometu enostavno nimaš kaj iskati."

Kek je ob polčasu poskušal spremeniti tok igre, na igrišče sta vstopila Dejan Petrovič in Petar Stojanović. Slednji pa se ni ravno proslavil s svojo predstavo, že v 54. minuti mu je glavni delilec pravice Clement Turpin pokazal drugi rumeni karton in nogometaš varšavske Legije je bil primoran zapustiti teren.

Veliko ljudi se z odločitvijo francoskega sodnika sicer ni strinjalo, druga rumena kazen je bila zagotovo vsaj sporna, a slovenski selektor meni, da bi bil lahko Stojanović izključen že prej: "Najbrž bi že drugi rumeni karton lahko dobil že za situacijo pri kotu. Mislim, da je takšno početje neodgovorno, sploh za igralca s takšno mero izkušenj. 'Peki' nas je v preteklosti velikokrat ponesel s svojo energijo, proti Kosovu je šlo to na žalost v negativno smer. Vsi smo pred tekmo govorili, da moramo ostati hladnih glav, kljub veliki želji po zmagi. Gostje so nas uspeli sprovocirati s svojim fizičnim načinom igre."

Ob nesrečnem avtogolu Žana Karničnika je neprijeten udarec prejel tudi naš vratar Jan Oblak, ki je potreboval pomoč zdravniške službe. Poškodba kapetana bi bila nova težava na seznamu slovenske reprezentance, med katerimi je ena izmed bolj perečih zagotovo naše doseganje zadetkov. Selektor je med drugim opozoril tudi na strelsko formo Benjamina Šeška: "Janova poškodba se je še poslabšala. Mislim, da bo v Stockholmu v vratih nekdo drug. Upam, da bo z Janom vse v redu in da se čim prej vrne na igrišče, njegova vloga kapetana reprezentance je izrednega pomena. Vsi vemo, da imamo težave z doseganjem zadetkov. Če eden izmed tvojih najpomembnejših igralcev toliko časa ne zabije gola in potem čakaš, da te reši nekdo drug, imaš problem. To je zgolj ena izmed naših težav, za katero bomo morali najti rešitev."