Kek po obupno slabi igri: Treba se bo odkrito pogovoriti in videti, kako naprej

Matjaž Kek, ki slovensko nogometno reprezentanco vodi zadnji dve leti in pol, po bolečem porazu v Splitu sicer ni bežal od svojega dela odgovornosti, a dejstvo je, da po (ne)prikazanem na Poljudu očitno marsikaj ne deluje tako, kot bi moralo.

"Po takšni tekmi je brezpredmetno govoriti o kakršni koli analizi. Vse se je dobro videlo na igrišču, na katerem so bili hrvaški nogometaši občutno boljši od nas. Tekmo lahko izgubiš na takšen ali drugačen način, toda elementa volje in želje nikoli ne bi smela izostati. Razen Jana Oblaka v vratih ni bilo posameznika, ki bi lahko naš voz potegnil iz brezna. Bili smo preveč pasivni, kar je tako kakovosten tekmec s pridom izkoristil," je po obupno slabi tekmi Slovenije v dalmatinski prestolnici uvodoma dejal selektor Matjaž Kek in nadaljeval: "Glede na prikazano si tokrat nismo ničesar zaslužili, naš poraz pa bi bil lahko še hujši. Ko se je Hrvaška razigrala, smo lahko le še gledali, česa vsega je zmožna. Ta tekma je bila še en dokaz, da so naši južni sosedje daleč najkakovostnejši v naši kvalifikacijski skupini."