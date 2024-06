Kek po prvem treningu v Nemčiji: Nisem turist, ampak selektor

OGLAS

Trening slovenske nogometne reprezentance FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tako imenovan reprezentančni medijski dan oziroma dan odprtih vrat v mestu ob reki Wupper z nekaj več kot 350.000 prebivalci v deželi Severno Porenje - Vestfalija na zahodu Nemčije so Slovenci začeli z novinarsko konferenco, na kateri je selektor Matjaž Kek poudaril, da so v Nemčijo prišli z resnimi cilji. "Že prej sem rekel, da sebe ne vidim kot turista, ampak kot selektorja, ki tekmuje. Prišli smo tekmovat in tako se bomo postavili. Zanima me le, kako ekipo pripraviti za pozitiven izid, ne glede na tekmece – na čelu z Anglijo. Veseli me, da je Slovenija s svojo specifično prepoznavnostjo del tega velešportnega dogodka."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kek že ima izkušnje z velikega tekmovanja, saj je bil selektor že na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010. "Tokrat je povsem drugače kot takrat. Minilo je skoraj 15 let od tega. Zdaj hočem razmišljati na način fantov, voditi pa na svoj način. Mislim, da je ta mešanica dobra," je dejal. Pravi, da je sicer imel občutek, da nekateri igralci še niso povsem v tistem pravem počutju, vzdušju. "Ko so nas na letališču sprejeli z vodnimi topovi, so srca začela malce hitreje biti. A zdaj se moramo umiriti, da fantje ostanejo dovolj sproščeni. Ko nisi zategnjen, sploh v mladih letih, si sposoben pokazati marsikaj," je nadaljeval.

Kot je dodal, je prepričan, da so sposobni marsikaj narediti, da pa se seveda nekaj vpraša tudi tekmeca. Prvi bo Danska v nedeljo v Stuttgartu, v skupini C pa Slovenijo nato čakata še dvoboja s Srbijo v Münchnu, 20. junija, in z Anglijo v Kölnu, 25. junija. "Kakovost tekmecev na takšnih tekmovanjih je na najvišji ravni, zato moraš biti v vseh pogledih 100-odstotno pripravljen. Junijskega termina sicer nimam najraje, ampak mislim, da je naše igralce zdaj potegnilo."

Slovenska reprezentanca pred odhodom v Nemčijo FOTO: Damjan Žibert icon-expand