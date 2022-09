Kek po remiju v Solni: Vsa čast, fantje. Dobil sem ekipo z 'jajci'

Čeprav so pred zadnjim, jesenskim ciklom tekem Lige narodov v skupini B3 z Norveško v Stožicah (2:1) in Švedsko v Solni (1:1) v javnosti začele krožiti vse glasnejše govorice o morebitni zamenjavi na položaju selektorja slovenske nogometne reprezentance, sta zadnja pozitivna izida bržčas pregnala še zadnji dvom o tem, kdo bo vodil naše nogometaše v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo čez slabi dve leti v Nemčiji.

Prvi mož stroke Matjaž Kek ni skrival zadovoljstva po sobotni domači zmagi nad Erlingom Haalandom in druščino, težko priigran in prigaran remi na Švedskem pa je utrdil njegovo prepričanje, da smo na sončni strani Alp po dolgem času znova dobili ekipo v pravem pomenu besede. "Že pred potjo na sever Evrope smo vedeli, kaj nas čaka v dvoboju s Švedi. Kljub njihovemu visokemu porazu pred dnevi v Beogradu (Srbija je slavila s 4:1, op. p.), ki – mimogrede – ni spremenil naših zavedanj o njihovi kakovosti, smo pričakovali zelo zelo zahteven obračun. Na eni strani smo trpeli, na drugi pa smo si pripravili lepo število zrelih priložnosti, da bi morda že pred napeto končnico odločili vprašanje zmagovalca. To je izjemno lep uspeh za naše moštvo, ki je dokazalo, da je iz pravega testa," je po novi bojeviti in pogumni predstavi v Solni dejal slovenski selektor, ki je v nadaljevanju priznal, da sta ga pri njegovih varovancih v minulih dneh navdušili predvsem dve stvari.

"Čestitke fantom, ker so kljub slabšemu vstopu v novo sezono Lige narodov verjeli, da lahko preobrnemo potek dogodkov v naši skupini. Predstavili so se kot ekipa z jasnim "gardom", na zadnjih dveh tekmah pa med drugim tudi potrdili, da so moštvo z "jajci". To ni več reprezentanca, ki bi se po prvem prejetem zadetku predala oz. v nadaljevanju tekme zaigrala še slabše, zdaj je naša drža telesa odločnejša, pogumnejša, zato smo tudi prišli do tega rezultata. Take tekme ti dajo zadovoljstvo za ta poklic," je še dodal zadovoljni Matjaž Kek.