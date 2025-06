Kek po zmagi nad Luksemburgom: Mogoče nimamo tako kratke klopi, kot mislimo

Selektor Matjaž Kek zaradi zdravstvenih težav ni računal Benjamina Šeška , Jana Oblaka in Adama Gnezde Čerina , obenem pa je že na seznamu manjkalo nekaj igralcev, ki so običajno poklicani. Tako je dobilo priložnost kar nekaj nogometašev z manj ali nič igralnimi minutami v članski vrsti.

"Zaradi fantov sem vesel te zmage v odličnem vzdušju in proti nasprotniku, ki ni slučajno premagala Švedske in že dolgo časa opozarja nase s svojimi rezultati. V določenih trenutkih so nekatere stvari bile dobre, v določenih trenutkih smo preveč trpeli, vesel pa sem, da so ti fantje, ki so po številnih odsotnostih dobili priložnost, dokazali, da so je vredni," je misli po tekmi začel strnjevati Kek.

"Ena tekma in nekaj treningov še ne morejo dati zaključkov, je pa fino, da na koncu zmagaš," je prepričan Kek in poudaril, da so njegovi varovanci slabo šli v tekmo, a da je bilo veliko stvari dobrih. "Tekma mi je pokazala, kdo je imel igralne minute v zadnjem času in kdo bo moral dvigniti raven igre, minutaže in podobno," je dodal.