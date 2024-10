Kek po zmagi: Takega tekmeca ni enostavno premagati

"Težka in zaslužena zmaga. Čestitam fantom za karakter, ki so ga pokazali v teh dneh," je po tekmi dejal Matjaž Kek in posebej izpostavil strelca zadetka Jana Mlakarja . "Po vsem, kar je moral potrpeti, ga je nagradila karma."

"Premagati takega tekmeca ni enostavno, posebej zaradi tega, kar se je dogajalo s spiskom igralcev, odpadanjem in vsem drugim. Nismo bili zadovoljni sami s sabo po Oslu. Vsi pa pričakujejo to, da je treba zmagati v Kazahstanu. Poznala se je dolga pot, to se je videlo na igrišču. Meni pa je bil važen pristop in fantje so odgovorili na pravi način," je povedal selektor. "Manjkalo je nekaj kreacije, ampak smo že s samo postavitvijo pokazali, da hočemo zmagati. Petnajst minut smo imeli težave, potem pa smo se postavili. V drugem polčasu so fantje sicer hitro odpadali, ampak kljub temu dobili pomembno tekmo."

Vanja Drkušić je moral iz igre kmalu v drugem polčasu zaradi težav z aduktorjem, Jaka Bijol je komaj zdržal do konca zaradi težav s kolkom, določene težave je imel tudi Petar Stojanović. Kek je tudi zato poudaril, da mu ta zmaga zelo veliko pomeni tudi zaradi tistih, ki želijo dobro slovenskemu nogometu. Pri tem je mislil tudi na nenaden odhod pomočnika Boštjana Cesarja. "Za mano je eden težjih tednov v karieri. Gre za to, da ne funkcioniram dobro pri stvareh, ki se ne tičejo igrišča. Takšne zadeve se nam ne smejo zgoditi. Mislim, da zveza ne sme dovoliti, da se nam zgodi kaj takega," je dodal in dejal, da do naslednjega termina ne bo lahko. "Treba je poiskati prave ljudi, ki si želijo delati z nami in ki imajo pravi karakter. Mislim, da smo vsi naredili napako, ker se v tem trenutku ne bi smelo to zgoditi na ta način. Zato sem še bolj vesel, da smo zmagali na naš način in to tam, kjer smo morali zmagati. To so zelo težke tekme."

Slovenija je Kazahstan premagala štirikrat na štirih medsebojnih tekmah. "To nikakor ni lahko," je povedal Kek in se ozrl na prihodnost. "S porazom v Oslu smo si malce otežili delo v boju a prvo mesto, ampak imamo še tekmi z Norveško in Avstrijo, obe bomo želeli dobiti."