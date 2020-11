Kek poklical tudi Gnezdo Čerina

Selektor Matjaž Kek je seznam igralcev sicer predstavil pred petimi dnevi. Na njem je pričakovano spet Josip Iličić, pa tudi povratnika po koronskih težavah, Miha Zajc inTim Matavž, zraven je spet tudi Andraž Šporar, ki je imel težave s poškodbo. "Čakajo nas tri tekme, igralci imajo nor ritem v klubih, tako da potrebujemo širok kader, ki lahko v vsakem trenutku zagotovi kakovost igre in ritem. Kajti ko smo dobri v hitrih prehodih, potem smo že prepoznavni, ko pa spustimo ritem, nastanejo težave," je pred dnevni pojasnil Kek. Predvsem bosta pomembni tekmi v ligi narodov, v kateri Slovenija v ligi C in skupini 3 po štirih tekmah brez prejetega zadetka vodi z desetimi točkami, sledi Grčija z osmimi, praktično odpisana pa sta Kosovo in Moldavija z dvema oziroma eno točko. V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C. Slovenci bodo tekmo z Azerbajdžanom igrali 11. novembra, s Kosovom 15. novembra, v Grčiji pa bodo gostovali 18. novembra.

Slovenija se z Azerbajdžanom še ni merila, s Kosovom je igrala oktobra in zmagala z 1:0, z Grčijo pa je igrala šestkrat in ima z njo tri poraze in tri remije, enega tudi v tej ligi narodov na prvi medsebojni tekmi (0:0).

Grčija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 54., Slovenija je 62., Azerbajdžan 114., Kosovo pa 117.

Seznam igralcev:

–vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Matjaž Rozman (Celje);

–branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Maribor), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Mario Jurčević (Osijek);

–vezisti: Josip Iličić(Atalanta), Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Genoa), Jaka Bijol (Hannover), Amedej Vetrih (Rizespor), Sandi Lovrić (Lugano), Nino Kouter (Mura), David Tijanić (Rakow), Adam Gnezda Čerin (Rijeka);

–napadalci: Tim Matavž (Al-Wahda), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (Osijek), Haris Vučkić (Real Zaragoza).