Kek: Pomembno je, da odločamo sami o sebi

Že samo točkovni podatek ponuja upanje na EP, dodatno pa ga krepi dejstvo, da je tudi igra stabilnejša in tudi z napadalno iskro, ki je manjkala v kakšnem prejšnjem obdobju. Na zadnjih 13 tekmah je izbrana vrsta doživela le en poraz. "Zasluženo, dovolj visoko. Obenem smo v krasnem vzdušju naredili korak naprej proti našemu cilju proti tekmecu, ki nas je nadigral v Helsinkih. Danes je bilo dobro, veseli smo odziva občinstva in kar nekaj stvari smo na igrišču naredili dobro. Nismo razmišljali o tekmecu, osredotočili smo se na naš način igranja in to nam je v veliki meri uspelo. Želeli smo ostali kompaktni in v zaprti formaciji, obenem pa izkoristili našo razigranost. Slovenija zdaj tudi daje gole in ima vratarja, ki brani, kar je potrebno. Nismo se zagnali, ampak v drugem polčasu, ko smo izgubili dve ali tri žoge v nevarnem območju, so takoj prišli do našega kazenskega prostora," je bil po odlični predstavi in prepričljivi zmagi izčrpen selektor Matjaž Kek.