Kek pred Azerbajdžanom razkril pol začetne postave, Matavž vesel povratka

"Dokler sem jaz selektor, bo rezultat vedno pomemben, tudi jutri. V tem ciklu so močni tekmeci, bomo pa na sredini tekmi dali nekaj priložnosti tistim, ki imajo manjšo minutažo ali so z nami prvič. Zagotovo bo nekaj prostora za kakšnega debitanta," je na spletni novinarski konferenci dejal Matjaž Kek , ki je – kar je zanj sicer malce neobičajno – razkril "pol začetne postave" , kot se je sam pošalil.

V tem so najprej na prijateljski tekmi odpravili San Marino, nato pa dobili še tekmi lige narodov na Kosovu in v Moldaviji ter posledično prevzeli vodstvo v skupini 3 lige C. In to brez pomoči nekaterih ključnih nogometašev, ki so manjkali zaradi različnih vzrokov, kot so Josip Iličić , Andraž Šporar , Tim Matavž , Miha Zajc in drugi – ti so zdaj spet v kadru, tako da je optimizma še nekoliko več. Kljub temu bo prva naloga pokazati pravi obraz že na obračunu z Azerbajdžanom, s katerim se Slovenci še niso merili. Vloga favorita bo na plečih domačina, ki je tudi na lestvici Mednarodne nogometne zveze precej višje kot tekmec (62. in 114.). Je pa ta vseeno precej uglednejši kot prvi oktobrski.

"Možnih bo šest menjav, izhajamo iz tega, da bomo predstavili tako Kenana Bajrića (ta je dobil vpoklic po poškodbi Nemanje Mitrovića) kot Adama Gnezdo Čerina. Prav tako bosta dobila minutažo povratnika Josip Iličić in Tim Matavž, ker hočem videti, kaj to pomeni, kako se lahko povežejo z igralci, ki so oktobra odigrali dve dobri, simpatični tekmi proti Kosovu in Moldaviji," je pojasnil Kek.

Ta je poudaril, da je Azerbajdžan povsem na drugačni kakovostni ravni kot San Marino in da bo prav gotovo dobra priprava za tekmi s Kosovom in Grčijo. "Azerbajdžan je ekipa s karakterjem, fizično močna, s svojim načinom igranja. To bo pripravljalna tekma in ne prijateljska, zame ni prijateljske, ko pred njo zaigra himna," je še povedal selektor in dodal, da so sicer šele na začetku gradnje reprezentance, torej pri njenih temeljih, in da je treba te pač dobro postaviti.

"Vidi se želja, pripravljenost. V teh časih je pomembno vsako druženje, vsak trening, vsaka tekma. Zelo pomembno bo razširiti bazo, dobiti kakšno novo ime, dobiti samozavest z zmagami in dobrimi igrami pred novimi kvalifikacijami za veliko tekmovanje. Za zdaj sem bolj ali manj zadovoljen, imamo pa veliko prostora za napredek," je še dodal in razkril, da imata nekaj težav s poškodbami Jon Gorenc Stanković in Haris Vučkić, vsaj prvega pa zagotovo ne bo na sredini tekmi.

Zato pa bo Matavž. "Lepo je biti spet po dolgem času v reprezentanci. Jutri nas čaka prva tekma izmed treh. Moramo se dobro pripraviti in ta cikel začeti z zmago," je povedal izkušeni napadalec, ki ima močno konkurenco na svojem položaju ob dobrih predstavah Šporarja, Vučkića in še koga: "Večja kot je konkurenca, boljše je za reprezentanco. Sladke skrbi za selektorja."