Kek pred Ciprom: Pričakujem motivirano, organizirano in angažirano Slovenijo

Slovenija in Slovaška sta pristali v sredini te šesterice, obe imata po enajst točk, obe si želita končati na tretjem mestu in obe v zadnjem krogu igrata proti ekipama iz spodnjega dela lestvice, ki sta doslej zbrali po pet točk. Slovaška bo gostovala pri Malti, Slovenija pa bo gostila Ciper. Prav na prvi medsebojni tekmi s Ciprčani v teh kvalifikacijah je Slovenija pustila zelo slab vtis ob porazu z 0:1. "Kar nekaj je teh razlogov za dober konec kvalifikacij. Eden tistih, ki mene najbolj žene, je tekma v Nikoziji, ko smo izgledali slabo, ko smo izgubili in ko je bil mogoče prelomen trenutek teh kvalifikacij. Zato pričakujem motivirano, organizirano, angažirano Slovenijo. Cilj in razmišljanja so zaključiti kvalifikacije z zmago," je na spletni novinarski konferenci pred nedeljskim obračunom pojasnil Matjaž Kek. Nič drugače ne razmišlja Miha Zajc, ki je v Trnavi odigrali eno svojih boljših reprezentančnih tekem, samozavest po dobri formi v klubu in tudi zadetku na Slovaškem bo tako v nedeljo še večja. "Tako kot na vsaki tekmi hočemo pokazati dobro predstavo, da končamo ta cikel z zmago in s tremi točkami, čeprav te niso pomembne za samo napredovanje. Bi pa zmaga vsekakor pomenila lepšo popotnico za naprej," je povedal vezist Fenerbahčeja, ki ne verjame, da so se Ciprčani po visokem porazu z Rusijo (0:6) že nekako vdali in da bo v Stožicah lažje delo. "Mislim, da gredo vsi vsako tekmo na zmago in na vso moč. Smo profesionalci in to je naša služba. Ob tem imajo Ciprčani kakovost, z njimi smo že imeli težave v preteklosti, tako da pričakujem nov težak test, a hkrati dober konec kvalifikacij," je še dodal Zajc.