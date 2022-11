Kek pred Črno goro: 'Imamo dobro ozračje, dolgo smo se borili za to'

"Pričakujem pravi odnos, disciplino v obeh fazah igre in na koncu pozitiven izid. Zdaj imamo namreč dobro ozračje, dolgo smo se borili za to, je pa to hkrati tudi priprava za marčevski začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024," je povedal selektor.

"Črnogorska ekipa ima neko svojo filozofijo, precej fizično močni so igralci ob prekinitvah. Nekaj nogometašev igra pomembne vloge v svojih klubih. Ob normalni analizi in pripravi smo pogledali tudi posnetke," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek in dodal, da ga veseli lepo zanimanje za tekmo v Stožicah.

Tako kot Slovenija je pred dnevi tudi Črna gora igrala prijateljski obračun, in sicer je gostila Slovaško ter na koncu iztržila 2:2. Po zaostanku z 0:2 je oba gola, drugega z bele pike v 98. minuti, za Črnogorce dosegel soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu Stefan Savić . Slovenci so na lestvici Mednarodne nogometne zveze 63., Črnogorci pa 69. S Črno goro ima Slovenija zmago in remi.

Slednje je že v mislih v slovenskem taboru in želja je, da se v konkurenci Danske, Finske, Kazahstana, Severne Irske in San Marina vendarle udejanji preboj na zaključni turnir.

"Ne vem, komu ni ambicija, želja priti na SP ali EP. Jasno je, da je za to potrebna kontinuiteta izidov, predvsem v kvalifikacijah. Zelo malo je terminov za trening, treba je izkoristiti vsako uro skupnega druženja, na eni strani za komunikacijo, na drugi pa za popravljanje tistega, kar ni dobro. Ta ekipa je skozi pripravljalne tekme in ligo narodov dobila karakter in prepoznavnost, nedeljski tekmec pa je primeren za tale termin," je še povedal Matjaž Kek.

Kot je pojasnil, bo zagotovo prišlo do nekaj sprememb v primerjavi s tekmo v Cluju, saj sta zaradi poškodb vprašljiva Petar Stojanović in Benjamin Verbič, po dogovoru pa je reprezentančni tabor že zapustil Miha Mevlja in se vrnil v klub, moskovski Spartak. "Zgodile se bodo nekatere rotacije, a predvsem bomo razmišljali o našem načinu igranja. Bodo pa določene stvari drugačne kot v Cluju."

Srednji branilec Jaka Bijol je povedal, da so tako kot pred vsako tekmo pogledali posnetke tekmeca. "Neke zelo specifične igre nimajo. Imajo pa nekaj stvari, na katere je treba paziti, imajo tudi nekaj dobrih igralcev. Če bomo imeli vse to pod nadzorom, ne bo težav," je prepričan nogometaš Udineseja.

Ta se zaveda, da so tovrstne tekme pomembne za vstop v prihodnje kvalifikacije, za dodaten napredek v igri, vzdušju. "Na koncu so izidi tisti, ki najbolj dvignejo ekipo in popravijo vzdušje. Vedno je lepo zmagati in jutri ne bo nič drugače," je še povedal Bijol in zaključil, da so si mogoče zaslužili poln stadion. "Vesel sem, da jutri bo. Upam, da bomo pokazali dobro predstavo."