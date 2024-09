Kek pred Kazahstanom: Morali bomo biti boljši in hitrejši

"Pričakovanje je usmerjeno v točke, zato bomo morali v igri narediti nekaj več, imeti boljšo koncentracijo v priložnosti. Kazahstan je proti Norvežanom pokazal disciplino in organizacijo na najvišjem možnem nivoju. Dobesedno so šli na glavo. Njihov selektor je znan po tem, da ne prepušča kaj dosti slučaju. V momentih, ko bomo imeli žogo, bomo morali biti boljši in hitrejši," je dan pred tekmo s Kazahstanom razmišljal slovenski selektor.

"Dejstvo je, da smo jim pustili zelo malo priložnosti. Posest me proti takšnim nasprotnikom sploh ne zanima. V drugem polčasu smo že bili konkretnejši, iz dveh, treh situacij bi morali zadeve bolje speljati, če bi želeli premagati tako zahtevnega nasprotnika," je izpostavil Kek in dodal, da od svojih varovancev pričakuje boljše izvajanje prekinitev, kar je proti Avstrijcem izostalo.

Obračun z Avstrijci je Matjaž Kek spremljal s tribune, saj je moral odslužiti kazen po izključitvi v osmini finala evropskega prvenstva. V ponedeljek, ko pričakuje povsem drugačno tekmo, bo znova na klopi. "To bo morda tekma za več kreativnosti, za kakšno potezo več, ker bo enostavno nasprotnik drugačen. Zagotovo ne bodo napadali visoko, čeprav so proti Norvežanom pokazali veliko ofenzivnosti. Kompaktni so in zelo težko jim je dati gol."

Strokovnjak iz Maribora je napovedal, da bo v začetni postavi prišlo do nekaterih sprememb: "Nekateri me s fiziko niso zadovoljili, ampak to je njihov individualni problem iz klubov. Pred Eurom smo z veliko treninga to uspeli nevtralizirati. Zdaj pa nekaterih prav zaradi tega ni zraven, nekateri bodo izviseli. Eni so zamudili začetek sezone, drugi pa presenetili. David Brekalo je odigral hrabro, Vanja Drkušić tudi, čeprav je brez minutaže v klubu. To pomeni, da se da, če si mentalno na določenem nivoju."