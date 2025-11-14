Svetli način
Nogomet

Kek pred Kosovom: Pritisk je borba za življenje, to je le šport

Brdo pri Kranju, 14. 11. 2025 12.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.M. , STA
Komentarji
7

Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto zvečer v Stožicah igrala predzadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Tekmec bo Kosovo, zmaga Slovenije pa je nujna za ohranitev možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije. Slovenski selektor Matjaž Kek je prepričan, da bodo njegovi varovanci odigrali dobro tekmo.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

V kvalifikacijski skupini B je na vrhu Švica z desetimi točkami, Kosovo je pri sedmih, Slovenija s tremi na tretjem mestu, zadnja pa je Švedska, ki bo v torek v Stockholmu zadnji tekmec slovenske vrste v teh kvalifikacijah. Švedi so doslej trikrat izgubili, do edine točke pa prišli v Sloveniji.

Naša reprezentanca se je na Brdu pri Kranju zbrala v ponedeljek, ekipi pa se ni pridružil Benjamin Šeško, ki bo zaradi poškodbe izpustil prihajajoči tekmi slovenske izbrane vrste. Namesto njega se je moštvu pridružil Benjamin Verbić, ki je na četrtkovem treningu dobil udarec in je za zdaj še pod vprašajem za tekmo proti Kosovu. Na omenjeni tekmi slovenski selektor Matjaž Kek ne bo mogel računati na Adama Gnezdo Čerina, ki bo moral tekmo izpustiti zaradi rumenih kartonov.

Adam Gnezda Čerin je bil kaznovan v končnici tekme proti Švici.
Adam Gnezda Čerin je bil kaznovan v končnici tekme proti Švici. FOTO: Luka Kotnik

"Zadovoljen sem s tem tednom. Imeli smo čas za treninge in za regeneracijo tistih, ki največ igrajo. Večjih težav s poškodbami ni, bomo pa nadomestili tudi odsotnost poškodovanega Šeška in kaznovanega Gnezde Čerina. V kvalifikacijah vedno pride do poškodb in kartonov, ampak zato imamo postavljen kader, da lahko takoj kaj 'zarotiramo'," je na novinarski konferenci povedal slovenski selektor in poudaril, da bo tekma s Kosovom težka.

"Ima tudi veliko vlogo, ker je konec kvalifikacij. Zavedanje polnih Stožic, zavedanje odgovornosti, to je priložnost, ne pa ovira. Zelo spoštujemo kakovost Kosova, ampak razmišljamo o svojih pozitivnih stvareh. Zavedamo se odgovornosti, pričakujemo pomoč s tribun, so pa to tekme, ki zahtevajo kakovost v karakterju in na samem igrišču. Prepričan sem, da bomo jutri dobri," je dodal Kek.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

Ta se zaveda, da ima reprezentanca težave z doseganjem zadetkov. "Premalo jih damo glede na priložnosti, ki si jih pripravimo," je pojasnil in pristavil, da o tekmecu vedo dovolj in imajo pripravljen načrt. "Zame je pomemben moment, ko imaš žogo in ko je nimaš. Če veš, kaj je treba narediti v tem primeru, je ekipa zelo uspešna. Pridejo pa napake in pomembno je, kako reagiraš po njih," meni Kek.

"Hočem, da so igralci samozavestni, hrabri, da se držijo dogovora, da vedo v vsakem trenutku, kaj narediti z žogo in brez nje. Če kdo take tekme jemlje kot pritisk, je v napačnem poslu. To sem že večkrat poudaril. Pritisk je borba za vsakdanje življenje, to je pa le šport," je dejal Kek in za zaključek dodal, da je Slovenija lahko uspešna le, če je na sto odstotkih. "Vse drugo je premalo."

nogomet svetovno prvenstvo kvalifikacije matjaž kek slovenija kosovo
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
korcula1
14. 11. 2025 13.54
Albanci nas bodo izločili, tako ali drugače
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 13.47
+1
Težka bo. Mislim da ne gojimo napadalnega nogometa . Ne postavljeni bunker nimamo odgovora ker nimamo kvalitete . Zelel bi si, seveda, da damo Kosovu tri gole, ampak zvezde trenutno niso na nasi strani. V kvalifikacijah nismo bili ne drzni, ne kreativni , povozil nas je čas, ceprav imamo najboljsega vratarja na svetu
ODGOVORI
1 0
JAZsemTI
14. 11. 2025 13.45
+2
V tem trenutku imamo vsaj 4 pike premalo 🤔
ODGOVORI
2 0
DK48
14. 11. 2025 13.22
+2
Zamudili smo lepo priložnost,da se uvrstimo vsaj v dodatne kvalifikacije.Sedaj nam morda uspe a smo odvisni od drugih rezultatov.
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
14. 11. 2025 13.19
Itak ve, da je s Slovenijo dosegel ravno toliko dovolj, da bo zlahka dobil nov angažma, ali pa celo novo pogodbo, četudi ga Kosovo preseneti.
ODGOVORI
0 0
štajerc65
14. 11. 2025 13.12
+1
Gremo na 0:0. Obramba mora garati v napadu bo lahko.
ODGOVORI
2 1
MasteRbee
14. 11. 2025 13.07
+1
Da bo vsaj lepa tekma, zmaga pa torta.
ODGOVORI
1 0
