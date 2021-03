Kek pred obračunom s Hrvati: Zavedamo se, kdo gostuje v Stožicah

Slovenija se je doslej s Hrvaško merila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala. Po obračunu s svetovnimi podprvaki Hrvati jo v prvem delu čakata še obračuna v gosteh, in sicer 27. marca v Sočiju proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.

A ob tem opozoril: "Seveda pa ne bomo šli na glavo. Moramo razmišljati o dvigu kakovosti igre, saj je tudi še veliko potenciala za izkoristiti. Vemo pa, da je eno igrati v ligi C lige narodov, nekaj povsem drugega pa proti svetovnemu podprvaku." Kek v teh nekaj dneh praktično ni imel na voljo povsem popolne ekipe, a kljub temu poudarja veliko željo, odgovornost in pripravljenost igralcev narediti korak naprej. Ga pa veseli tudi to, da za zdaj ni niti enega takšnega igralca, na katerega zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne bi mogel računati na sredinem obračunu.

V igralskem kadru ni bilo veliko premikov glede na ligo narodov, prav tako pa Kek napoveduje, da tudi v igri ne bo velikih sprememb, "saj časa za karkoli spreminjati ni". Liga narodov je postavila temelje, na teh pa bodo Slovenci poskusili zdaj graditi zgodbo naprej.

Ena odlik je bila ta, da je Slovenija prejela malo zadetkov. A zdaj prihaja tekmec iz povsem drugega razreda. "Njihove igralce lahko spremljaš v najboljših ligah, bolj ali manj se vse ve o njih. Zagotovo nas čaka prava tekma, tekma z najkakovostnejšim tekmecem, s katerim je naša generacija igrala v zadnjem času. Upam, da bo vrhunska tekma tudi s strani Slovenije," je še povedal Kek.

Še enkrat je izpostavil, da je Hrvaška zgrajena ekipa, dobro vodena, nenazadnje je obstala v ligi A lige narodov. "Osebno se zelo veselim tekme, upam, da bo kakovostna, prava, takšna, kot si jo vsi želimo." Svoje izhodišče poznamo," je pristavil Kek in nadaljeval: "Izhajamo iz četrtega bobna, a v sodobnem nogometu je veliko stvari, da se da premagati kakovostnejšega tekmeca."

Oblak: Želeli bi si polne tribune

Tako za Keka kotJana Oblaka je velika škoda, da na stadionu ne bo gledalcev."Seveda bi si želeli polne tribune, saj ti to da dodatno moč. Ampak verjamem v soigralce, da bomo igrali tako, kot da bi imeli dodatnega, 12. igralca," je dejal Oblak in dodal, da morajo sami igrati borbeno, agresivno in dati vse od sebe. "V tem primeru nas bo to nagradilo," je menil zvezdnik madridskega Atletica.