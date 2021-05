Kek pred pripravljalnimi tekmami: Iščemo nova imena

Matjaž Kek je na priprave članske izbrane vrste prvič povabil Igorja Vekića, Svena Šoštariča Karića, Žana Roglja, Jana MlakarjainBenjamina Šeška. Po nekaj odpovedih so se pripravam pridružili šeŽan Zaletel, Jan Repas inMario Jurčević, ki sicer že ima nekaj izkušenj z reprezentanco. Kot pa poudarja Kek, izbor igralcev ni posledica trenutne odločitve, ampak daljšega spremljanja igralcev. Že torkova tekma v Skopju bo priložnost, da se kateri od novincev dokaže tudi na zelenici Arene Toše Proeski. "Tanki smo na položaju osrednjih branilcev, nismo pa blesteli v fazi napada. Zato iščemo nova imena, kar se tiče ofenzivnega dela in položaja osrednjih branilcev,"pravi Matjaž Kek, ki je za junijski tekmi med drugimi izgubil Miho Blažiča in Kenana Bajrića. Selektor je nogometaše, ki so že zaključili klubsko sezono, zbral v prejšnjem tednu, v tem tednu pa na Gorenjskem trenira celotna zasedba: "Končno smo dočakali tudi kakšen trening več, kar je bilo dobrodošlo po zgoščenem ritmu igranja. Resda gre za konec specifične sezone, a je za vse približno enako. Termin ni idealen, če si ga hočeš tako predstavljati, je pa dobrodošel, saj si lahko skupaj več časa in narediš nekaj, kar septembra, ko nas spet čakajo tri tekme, ne bo mogoče."