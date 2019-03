Kek pred Severno Makedonijo ne želi ničesar napovedati: Na stavnicah sem slab

Kot pravi selektor, večjih težav v ekipi nimajo, pozna se nekaj utrujenosti, ki pa ne bi smela posebej vplivati na obraz Slovenije v nedeljo zvečer. Poudarja, da na vse poskuša gledati s pozitivnega zornega kota, hkrati pa je treba biti tudi samokritičen. "Da, proti Izraelu smo streljali 16-krat, 17-krat, ampak to ni to. Moramo dati kakšen zadetek več," pravi Kek. Želi si ustvariti prepoznavno slovensko igro in se ne toliko ukvarjati s tekmecem, pa čeprav je ta v zadnjem času v dobri formi, prav tako nekateri njihovi glavni aduti, kot sta tudi nekdanji soigralec Reneja Krhina pri milanskem Interju Goran Pandev in mladi soigralec Mihe Zajca pri Fenerbahceju Elif Elmas. "Posamezniki me ne zanimajo, ne bom izpostavljal igralcev ne svoje ne makedonske ekipe. Zanima me pa pozitiven rezultat. Kakšen bo? Športno napoved sem vedno slabo izpolnjeval, saj me razumete, kaj hočem reči," je dejal Kek.

Poudaril pa je, da je Severna Makedonija že v ligi narodov in na kvalifikacijski tekmi z Latvijo, ki jo je dobila s 3:1, pokazala, da njeni izidi niso slučajni. "Je dobro selekcionirana, nekaj igralcev poznam in so v osnovi zgradili dobro ekipo," pravi Kek. "V Stožice prihaja pravi tekmec, dovolj velik izziv za nas. V Izraelu smo odigrali po mojih pričakovanjih, prepričan sem, da bodo igralci poskušali narediti korak naprej. In to z mislijo o naših dobrih stvareh, ki jih moramo razvijati, in slabih, ki jih moramo popraviti. S pomočjo navijačev bo veliko večja možnost, da pridemo do točk," je na novinarski konferenci povedal Kek, ki si želi trmaste, odločne in hrabre igralce.

Da bo težka tekma, je poudaril Krhin. "Zagotovo je vsaka tekma težka, ni več slabih ekip. Danes smo se malo pogovarjali o njih, tudi na treningih smo se pripravljali nanje. Jutri bomo dali vse od sebe, poskušali bomo igrati po napotkih selektorja in prinesti čim boljši izid." Pravi, da lahko z Jasminom Kurtićem kot zadnja zvezna igralca igrata zelo dobro skupaj in da bo iz tekme v tekmo bolje. "Kaj izboljšati v moji igri? To je mogoče bolj vprašanje za selektorja," je v šali dejal Krhin. O Makedoncih je povedal, da so kakovostni, imajo nevarne igralce, eden teh je tudi Pandev, makedonski rekorder po številu nastopov in številu golov za izbrano vrsto. "Goran je moj prijatelj, nekaj let sem igral z njim. Vemo, kaj pomeni za Makedonijo, vemo, kako kakovosten je. Poskušali ga bomo ustaviti," je še povedal Krhin.