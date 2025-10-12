Svetli način
Kek pred Švico: Absolutno zaupam fantom, popolnoma sem miren

Brdo pri Kranju, 12. 10. 2025 13.10

A.M. , STA
Slovenska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek končala drugega od treh ciklov kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V Stožice prihaja Švica, ki je po treh tekmah z gol razliko 9:0 stoodstotna. Slovenija za ohranitev sanj o uvrstitvi na svetovno prvenstvo krvavo potrebuje točke, selektor Matjaž Kek pa verjame, da jih lahko tudi osvoji.

Slovenski reprezentanti po tekmi na Kosovu
Slovenski reprezentanti po tekmi na Kosovu FOTO: Profimedia

Švica je dobila vse tri dosedanje obračune in je na pragu uvrstitve na svetovno prvenstvo. Med drugim je v Baslu septembra zelo zanesljivo opravila tudi s Slovenijo, ki je trenutno pri zgolj dveh točkah. Pred njo je še Kosovo s štirimi točkami, za njo pa Švedska z zgolj eno. Vse te tri ekipe so v igri za vsaj drugo mesto v skupini, ki vodi v dodatne kvalifikacije.

Preberi še Slovenci po remiju na Kosovu favoriti za drugo mesto v skupini

A tako kot preostale reprezentance mora točke do konca nabirati tudi slovenska, ki jo novembra čakata domači obračun s Kosovom in gostujoči s Švedsko, prvi izziv pa bo Švica. "Prihaja ekipa, ki je dominantna v tej skupini. Ni še prejela gola, tudi na Švedskem pa je pokazala kakovost. Vse to pa je lahko dodaten motiv, izziv za nas. Tekma, kjer lahko ogromno dobiš, če najprej razmišljaš o svoji igri, hrabrosti. Absolutno zaupam fantom, popolnoma sem miren pred tekmo in se zelo veselim takšnega izziva," je na Brdu pri Kranju novinarsko konferenco začel selektor Matjaž Kek.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

Ta je poudaril, da Švicarji igrajo podobno doma in v gosteh. "Tudi v Stockholmu so takoj prevzeli pobudo. Z enostavnostjo in izdelanimi linijami gibanja so izredno nevarni, hitri, kakovost njihovega teka je na najvišji ravni. Takšni ekipi se je treba zoperstaviti tudi s pametjo, branjem igre, česar smo sposobni. Ko se umirimo, zadržimo žogo, pridemo tudi mi do svoje prepoznavnosti, kakovosti. Jasno pa je, da je Švica trenutno najkakovostnejša ekipa v skupini in ravno to mora nam dati dodatno energijo za tekmo z njo," je nadaljeval slovenski selektor.

Opozoril je tudi na to, da so Švicarji nevarni tudi iz prekinitev. "Čaka nas zelo zahtevna tekma, a takšni so pač obračuni, ko se hočeš prebiti na veliko tekmovanje," je še povedal Kek in dodal, da mora biti igra njegovih izbrancev vsaj na ravni igre proti Kosovu. "S čim manj nimamo možnosti. Tekma bo na koncu koncev dokazala kakovost naše ekipe. Švicarjem vse spoštovanje za to, kar so naredili doslej, ampak mi iščemo dober izid. Zakaj ne bi bili mi prvi, ki bi Švici dali gol in ji vzeli točke?" je zaključil Kek, ki bo lahko računal na vse igralce, tudi na Žana Vipotnika in Timija Maxa Elšnika, ki se ukvarjata z določenimi težavami.

Neves zadetek za zmago posvetil tragično preminulemu Jota

