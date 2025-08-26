Svetli način
Kek prepričan, da bo Šeškova pot na Otoku šla v pravo smer

Brdo pri Kranju, 26. 08. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 20 minutami

STA , J.B.
Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju obelodanil seznam igralcev za uvod kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Na njem je tudi – ob vratarju Janu Oblaku – trenutno prvi zvezdnik izbrane vrste Benjamin Šeško, od nedavnega član Manchester Uniteda. Kek poudarja, da ga na Old Traffordu čaka velik izziv.

Benjamin Šeško je pred kratkim za rekordno vsoto, kar zadeva slovenske nogometaše, ta lahko naraste do 85 milijonov evrov, prestopil v zadnjem obdobju padlega velikana z Old Trafforda.

"Lepo je, ko se postavljajo takšne številke tudi za slovenske igralce. Manchester United je velik klub z velik tradicijo, ki pa v zadnjem obdobju ni v soju žarometov v domačem in mednarodnem nogometu," je razmišljanje o Šeškovem prestopu v elitno angleško ligo začel Matjaž Kek.

16 golov na 41 tekmah je za Slovenijo dosegel Benjamin Šeško.
16 golov na 41 tekmah je za Slovenijo dosegel Benjamin Šeško. FOTO: Damjan Žibert

Šeško naj bi ob drugih dragih poletnih nakupih, kot sta Matheus Cunha in Bryan Mbeumo, poskrbel za nov veter in dvig krivulje uspehov nekdaj enega najboljših svetovnih klubov. Za zdaj je vpisal dva nastopa, tako na tekmi proti Arsenalu kot Fulhamu je v igro vstopil s klopi.

Trener rdečih vragov Ruben Amorim te poteze, ko kljub ogromni odškodnini slovenski napadalec še ni začel v prvi postavi, opravičuje z dejstvom, da je Šeško še mlad in malo časa z ekipo. Po drugi strani si ga navijači Uniteda želijo v prvi enajsterici.

Preberi še Kek ob predstavitvi seznama: Naša pričakovanja so velika

Pritisk narašča iz tekme v tekmo, saj je United proti Arsenalu izgubil z 0:1, proti Fulhamu pa igral 1:1. Kritike so na Otoku po velikih pričakovanjih pred sezono na precej višji ravni, kot so bile, denimo, v nemški ligi, kjer je Šeško nazadnje igral za Leipzig.

"Izziv je ogromen, mogoče je zame malo preveč cirkusa. Šeškova minutaža še ni na pričakovani ravni tudi z moje strani kot selektorja. Ampak biti član takega kluba je velik privilegij, čast in zasluga, kar je Beni kazal skozi kakovost v klubu in reprezentanci," je o zahtevnosti angleškega nogometnega okolja dejal Kek.

Benjamin Šeško še čaka na prvi gol v majici rdečih vragov.
Benjamin Šeško še čaka na prvi gol v majici rdečih vragov. FOTO: Profimedia

Prepričan, da bo vse šlo v pravo smer

"Res je to za 'Benija' velik izziv, motiv, prepričan pa sem, da bo šlo vse skupaj v pravo smer. Poznam ga od 17. leta, delal sem z njim. Njegove zagnanost, kakovost, volja, želja za dokazovanje so neverjetne," je v uspešno Šeškovo igranje na Old Traffordu prepričan Kek.

A slednji opozarja, da je angleška liga nekaj drugega kot nemška, "čeprav gre pri vseh teh za najboljše lige". "Prve minute so že pokazale, kakšen izziv bo to igranje v Angliji, kakšne so reakcije po tekmah. Tu bo šel Beni skozi najpomembnejše sito svetovnega klubskega nogometa," je razmišljanje o Šeškovem prestopu zaključil Kek.

Ta bo reprezentante za uvod kvalifikacij za SP 2026 zbral v ponedeljek, prva tekma Slovenijo čaka 5. septembra v Stožicah proti Švedski, tri dni pozneje pa bo igrala v Baslu proti Švici.

Preberi še Nekdanji član hrvaških mlajših selekcij sprejel Razdrhovo povabilo
borjac
26. 08. 2025 17.30
+1
Globoko upam da ima Kek prav , to bi bilo dobra za fanta osebno in za Slovensko reprezentanco.
Five -O
26. 08. 2025 17.26
+2
Bo, ko se ulaufa
